Sánchez espera resolver la crisis de Ceuta antes de final de año y niega que Marruecos pueda chantajearle

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en el programa "El Intermedio" de la Sexta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera que la crisis migratoria de Ceuta quede estabilizada antes de que termine 2026, después de la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio. El Ejecutivo se ha dado de plazo hasta final de año para poner en marcha un mando único que coordine la respuesta a la situación.

Sánchez explicó en una entrevista en El Intermedio, recogida por Europa Press, que la respuesta pasa por reforzar la frontera, trasladar a los migrantes que permanecen en playas y calles a centros de acogida, identificarlos y determinar si pueden recibir protección o deben ser expulsados a sus países de origen.

A estas medidas se suma la vertiente económica. El Gobierno prevé inyectar 80 millones de euros en la economía de Ceuta antes de que finalice el año, con el objetivo de contribuir al relanzamiento de la ciudad autónoma.

El presidente definió la situación como una crisis "compleja", pero se mostró convencido de que Ceuta saldrá "más fuerte" de ella. También señaló que el Ejecutivo espera disponer de 6.000 plazas para la atención de migrantes a finales de esta semana.

Sánchez niega un chantaje de Marruecos

Durante la entrevista, Sánchez rechazó también que Marruecos pueda estar condicionando su política migratoria mediante la información obtenida de su teléfono móvil con el programa espía Pegasus. El presidente calificó de "bulo" las acusaciones de que Rabat pueda utilizar esos datos para presionar al Gobierno.

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"Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien", afirmó Sánchez, que insistió en que las decisiones deben basarse en "hechos y no en bulos".

El Gobierno no ha reconocido que Marruecos estuviera detrás del ataque con Pegasus y Sánchez aseguró que tampoco existen pruebas que sitúen al país vecino detrás de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

No obstante, el presidente no descartó adoptar medidas si en el futuro se demuestra la participación marroquí en los hechos.

Sánchez defendió además la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos para evitar que vuelva a producirse una situación similar y consideró que el país vecino realizó una gestión "inteligente" durante las horas más críticas de la llegada masiva.

También criticó al Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, al considerar que existen dificultades para ejecutar algunos acuerdos de cesión de terrenos destinados a atender la emergencia migratoria. A su juicio, el cambio de actitud responde a un interés del PP y Vox por "utilizar la crisis de Ceuta".