Sánchez apela al respeto en la clausura de la Cumbre Iberoamericana: "El insulto no forma parte de mi forma de hacer política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró este jueves la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, con un llamamiento a la cooperación y al respeto entre países y dirigentes. En su comparecencia ante los medios al término del encuentro, se refirió también a las diferencias con el presidente argentino, Javier Milei, y defendió que los responsables políticos deben trabajar para unir. "El insulto no forma parte de mi hacer y de mi forma de entender la política", afirmó.

Sánchez respondió así a las preguntas sobre el discurso de Milei, que durante la cumbre equiparó socialismo y fascismo, y sobre el frío saludo que ambos intercambiaron al inicio del encuentro. El jefe del Ejecutivo agradeció al mandatario argentino su asistencia y señaló que su intervención refleja "la diversidad de opiniones y de posicionamientos" que conviven en la comunidad iberoamericana.

"Los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como este", señaló. También defendió el respeto incluso cuando existen diferencias ideológicas y recordó que la política no debe convertirse en un espacio de confrontación entre Estados.

Sánchez defiende la dimisión de Óscar Puente

Otro de los asuntos abordados por el presidente fue la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que dejó 69 víctimas mortales. Sánchez aseguró que el exministro asumió una responsabilidad política "por empatía con las víctimas" y con el objetivo de "reconstruir la confianza quebrada en la alta velocidad española".

El presidente destacó que Puente estuvo desde el primer momento junto a los afectados, que dio explicaciones públicamente y que abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro. También aseguró que el Gobierno trabaja para aportar soluciones basadas en criterios técnicos y en el rigor. "España no se puede permitir dos accidentes de estas características", añadió.

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Durante su intervención, Sánchez calificó de "gran éxito" la cumbre celebrada en Madrid y destacó los acuerdos alcanzados en ámbitos como la inteligencia artificial, la protección civil y la movilidad académica. A su juicio, estos compromisos reflejan una comunidad que puede trabajar conjuntamente "por encima de las diferencias ideológicas".

El encuentro concluyó también con un mensaje del rey Felipe VI en defensa del multilateralismo. El monarca afirmó que los países iberoamericanos son "el contrapunto a un tiempo geopolítico marcado por los frentes, los bloques, la rivalidad y la competencia" y defendió que la democracia multilateral sigue teniendo sentido.