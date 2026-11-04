La Cumbre Iberoamericana arranca en Madrid con un minuto de silencio por el accidente de tren

Con un minuto de silencio por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario que tuvo lugar en España el pasado fin de semana. Así arrancó la XXX Cumbre Iberoamericana que acoge Madrid y que ha contado con la presencia tanto de los reyes Felipe y Letizia como de los mandatarios de buena parte de los países vinculados.

Tras el gesto de duelo, el rey ha tomado la palabra para recordar a las víctimas de un suceso "que tiene aún hoy a todo el país sumido en el dolor y la consternación" —y que ha terminado por costarle el cargo al ministro de Transportes—, al tiempo que ha trasladado deseos de una rápida recuperación a los heridos y reconocido la labor de los equipos de emergencia. Asimismo, al igual que había hecho antes el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Felipe VI ha agradecido en nombre de todos los españoles "las innumerables muestras de afecto y condolencia recibidas de todos los rincones del mundo y, de manera especial, las de los pueblos y las instituciones de esta querida comunidad iberoamericana".

A continuación, antes de la cena que los Reyes ofrecerán en el Palacio Real a todos los asistentes, el monarca ha hecho un llamamiento a los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana a seguir apoyando el sistema de cumbres no solo por su "impacto positivo" en los ciudadanos, sino porque, en un mundo que avanza hacia un orden multipolar, son un "ejemplo de entendimiento y cooperación" y también un "contrapunto a rivalidades".

De su lado, Sánchez ha animado a los países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá, que ha optado por acercarse más a Europa que a Estados Unidos. "Hoy quiero hacer una invitación a nuestros amigos y hermanos de América Latina y el Caribe, que a lo mejor sigan, ¿por qué no?, ese ejemplo y que América Latina y el Caribe estrechen sus lazos con Europa, que ambas regiones construyan una alianza más fuerte, más ambiciosa y con mayor peso en el mundo", ha planteado.

Sin Milei

En paralelo a los discursos institucionales desde el Teatro Real de Madrid, las actuaciones musicales han puesto la nota cultural al evento con participación a ambos lados del Atlántico: Miguel Poveda y Eva Yerbabuena homenajearon a Federico García Lorca desde el escenario después de que la Orquesta Iberoamericana de Jóvenes, dirigida por Gustavo Dudamel, interpretase el Danzón nº 2, de Arturo Márquez; y Jorge Drexler y Carminho apostaron por la tonada de Luna en castellano y Lua Lua Lua en portugués antes de que Rozalén y Lila Downs pusieran el broche final al acto con la Canción con todos.

El acto, que han presentado las actrices Aitana Sánchez Gijón y Juana Acosta, ha contado con la presencia de los mandatarios de otros países que han viajado hasta la capital para la cumbre, con la excepción del presidente de Argentina, Javier Milei, molesto por no haber recibido respuesta a su solicitud de reunión con el monarca, que sí se ha visto, en cambio, con los líderes de Chile, Costa Rica, Guatemala u Honduras. Cabe recordar que toda la agenda oficial del rey tiene que ser refrendada por el gobierno, y que el dirigente argentino tachó de "dictador, corrupto y ladrón" a Pedro Sánchez en su última visita a la capital de España, el pasado mes de octubre.