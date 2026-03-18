Sánchez y Zelenski acuerdan coproducir drones y radares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España ofrecerá 1.000 millones de euros en 2026 para apoyar militarmente a Ucrania, elevando la ayuda bilateral total desde el inicio de la guerra a casi 4.000 millones de euros. Durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Sánchez destacó que parte de la ayuda se impulsará mediante “coproducción y cofabricación” con empresas ucranianas en defensa, especialmente en drones y radares: “Con ese propósito ha habido distintas firmas tanto del Ministerio de Defensa como también de distintas empresas que han manifestado su interés de coproducir conjuntamente con empresas ucranianas”, señaló.

Zelenski precisó que la colaboración con la industria de defensa española permitirá “asegurar la evolución tecnológica de los ejércitos de ambos países” y subrayó que Ucrania compartirá conocimientos en drones y tecnologías, mientras España suministrará radares, misiles y otros equipos.

Sánchez defendió la necesidad de fortalecer la industria europea de la defensa y confirmó que buena parte de los 1.000 millones se financiará mediante el instrumento SAFE de la Comisión Europea. Reafirmó el compromiso de España con Ucrania tras la “agresión rusa”, insistiendo en mantener el apoyo con “la misma intensidad” porque “la guerra no cesa” y continúa cobrando vidas inocentes.

El presidente español destacó la coherencia de su Gobierno al aplicar “el mismo baremo” ante cualquier agresión contraria al derecho internacional y afirmó que lo que está en juego “no es solamente la libertad del pueblo ucraniano, sino también la propia fortaleza del proyecto europeo”. Por su parte, Zelenski pidió a la Unión Europea desbloquear el paquete de 90.000 millones de euros acordado a finales de 2025 para apoyar a Kiev, actualmente vetado por Hungría, afirmando que confía en que “los países de la Unión Europea encontrarán las formas de resolver este problema”.