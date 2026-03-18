España destinará apoyo militar a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros

Guerra en Ucrania

Pedro Sánchez recibe de nuevo a Zelenski y avanza un impulso a la coproducción entre empresas españolas y ucranianas en el ámbito de la defensa

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, recibe a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, recibe a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski | Europa Press

España destinará 1.000 millones de euros en ayuda militar este año a Ucrania, que supera ya los cuatro años de guerra frente a los intentos de invasión por parte de Rusia. Con esta cuantía, la aportación española roza ya los 4.000 millones de euros.

Es lo que ha avanzado Pedro Sánchez, quien este miércoles ha vuelto a recibir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski; al tiempo que ha anunciado también acuerdos de trabajo conjunto entre empresas de ambos países en el ámbito de la defensa.

Zelenski participa en una reunión con la directiva de la empresa de defensa Sener
Zelenski participa en una reunión con la directiva de la empresa de defensa Sener | Gobierno de Ucrania

Al respecto, Zelenski ha dado cuenta de que ha podido mantener una reunión con la directiva de la compañía Sener Aerospace & Defense, con la cual distintos fabricantes ucranianos han sellado acuerdos de cooperación sobre misiles y defensa aérea. "Esperamos que se implementen lo antes posible", ha enfatizado, a la vista de su importancia para poder proteger el país.

Y es que, como ha admitido, la guerra abierta en Irán debido a la irrupción de Estados Unidos e Israel está disminuyendo la ayuda militar que recibe su país. "Calculamos que falta armamento y misiles antiaéreos debido a la competencia que ahora tenemos con otros países que también los necesitan", ha apuntado.

En este contexto, ha insistido en la importancia de que se desbloquee el paquete de 90.000 millones de euros de ayuda a Kiev por parte de la Unión Europea, cuya aprobación está vetando Hungría, o que se agilice la búsqueda de una solución alternativa.

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