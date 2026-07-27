Sancionan a RTVE por emitir publicidad sin identificar y fuera de horario en MasterChef

Los chefs Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, posan durante la presentación de la undécima edición del programa ‘Masterchef’

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Radiotelevisión Española (RTVE) por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual en dos emisiones de MasterChef y MasterChef Celebrity emitidas en La 1 los días 5 de mayo y 10 de noviembre de 2024, respectivamente.

Según ha indicado la Comisión, la Ley General de Comunicación Audiovisual establece límites específicos para la publicidad de bebidas alcohólicas. En el caso de bebidas con graduación igual o inferior a 20 grados, solo pueden emitirse entre las 20:30 y las 05:00 horas, salvo las excepciones previstas en la norma. Además, deben incluir un mensaje de consumo moderado y de bajo riesgo.

En este caso, la CNMC ha informado de que constató la emisión de comunicaciones comerciales de vinos de MasterChef en horario de mañana, en programas emitidos entre las 10:42 y las 13:55 horas aproximadamente. "En esas emisiones se mostraron botellas y copas de vino, se propusieron brindis y se incluyeron referencias a la web de la vinoteca de MasterChef", ha apuntado.

La resolución del organismo supervisor considera que estas presentaciones tenían carácter comercial, se emitieron fuera del horario permitido y no incorporaron el mensaje de consumo moderado exigido por la normativa audiovisual.

Por otro lado, la CNMC recuerda que la publicidad debe estar claramente identificada cuando, por su forma de emisión, pueda confundirse con el contenido editorial del programa. En esos casos, la Ley exige una sobreimpresión permanente y legible con la indicación "publicidad".

En las emisiones analizadas se incluyeron distintas presentaciones de productos y servicios vinculados a la marca MasterChef, como el restaurante, la aplicación oficial, los campamentos, libros de cocina o el videojuego oficial del programa. Estas promociones se realizaron dentro del propio entorno del programa, por sus presentadores o mediante sus voces, y sin la advertencia permanente de "publicidad".

La CNMC cree que, por su formato y por la estrecha relación de estos productos con el programa, estas comunicaciones podían generar confusión en el espectador sobre su naturaleza publicitaria y aclara que la advertencia de emplazamiento de producto no sustituye a la obligación de identificar una comunicación comercial como publicidad cuando pueda confundirse con el contenido del programa.

"Ambas advertencias tienen finalidades distintas: el emplazamiento informa de la presencia de marcas o productos dentro de un programa, mientras que la indicación "publicidad" advierte al espectador de que está viendo una comunicación comercial con finalidad promocional", ha señalado.

RTVE reconoció voluntariamente su responsabilidad y abonó anticipadamente la sanción, lo que permitió aplicar las reducciones previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

La sanción propuesta ascendía a 512.168 euros, correspondientes a dos infracciones graves continuadas: una por las comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas y otra por la falta de identificación de comunicaciones comerciales. Tras aplicar las reducciones correspondientes, el importe final abonado fue de 307.300,80 euros.