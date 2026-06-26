Chito Rivas

Chito Rivas

Masterchef baixo aviso laranxa

PINGAS DE ORBALLO

Publicado: 27 jun 2026 - 01:10
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

Festivo. Trinta e cinco graos. Completamente esgotado. Toda a tarde na cociña... cociñando. A hora e o clima perfectos para iso. E a cociña situada cara ó oeste, cara ó sol da tarde. Non hai toldo que valla: o sol bate de cheo sobre a pequena despensa e sobre a propia cociña. E aí está o heroe da calor, facéndolle fronte ás adversidades: ás climatolóxicas e ás culinarias.

As culinarias. Dentro dun tempo xa poderei participar no MasterChef ese. Estou feito un especialista en remexer guisos, potaxes, líquidos e todo aquilo no que se poida meter unha culler de pau. Que, para máis carallos, onte mesmo agasalláronme con outra, que seica mercaron na feira medieval celebrada estes días á beira da ponte romana con motivo das festas ourensás.

Teño unha familia encantadora: en vez de agasallarme cunha viaxe ó Caribe, regálanme unha culleriña de pau para que siga remexendo

O agasallo enténdese ben: para que siga traballando. Dálle, dálle á culler, que se pegan as especias. Hai que amolarse! Teño unha familia encantadora: en vez de agasallarme cunha viaxe ó Caribe -aínda que me conformaría con ir a Lira ou a calquera outro punto de Galicia-, regálanme unha culleriña de pau para que siga remexendo.

Para que remexa incluso os domingos, os festivos e as festas de gardar. Baixo unha temperatura de trinta e pico graos. Atendendo dúas ou tres potas ó mesmo tempo, ou potas e tixolas, para deixar preparado o xantar de mañá e a cea de hoxe.

Aínda así, entre remexedura e remexedura, leo algunha que outra páxina do libro, que sempre me distrae algo. Pero despois de toda unha tarde de pé, baixo trinta e cinco graos, indo de pota en pota e de tixola en tixola, acabo esgotado. Maldita gastronomía!

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