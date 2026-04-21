Sanidad amplía el cribado de cáncer de colon hasta los 74 años

La Asoiación contra el Cáncer en su acto contra el cáncer de colon

Este martes entra en vigor la publicación del Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de distintas normativas reforzando la vigilancia en salud pública, actualizando la cartera común del Sistema Nacional de Salud, y ampliando, entre otras actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, el cribado poblacional de cáncer colorrectal hasta los 74 años.

Una decisión que refuerza la prevención, llega antes y protege mejor", ha resaltado la titular de Sanidad durante el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad. Se obliga a desarrollar un sistema de información estatal para seguir y evaluar el programa, con informe técnico anual de Sanidad accesible a ciudadanía y administraciones. Las CCAA deben adaptar sus programas en el plazo fijado por la orden que señala un año.

La Orden SND/356/2026, que modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006 y la Orden SND/606/2024 actualiza además el anexo de salud pública para desplegar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, refuerza los sistemas de alerta precoz y la participación de la Atención Primaria y especializada en la notificación de riesgos dentro de la cartera de servicios comunes de salud pública, y modifica la composición del Comité Asesor para la Cartera Común de Servicios en el Área de Genética, incorporando dos vocalías en representación de federaciones o agrupaciones de asociaciones de pacientes.

Finalmente, redefine la rehabilitación de pacientes con déficit funcional para orientarla a mantener la máxima autonomía y la calidad de vida, en coherencia con la Ley 3/2024 sobre ELA y otras enfermedades de alta complejidad; incorpora un nuevo programa poblacional de cribado prenatal de preeclampsia en mujeres embarazadas, y obliga a desarrollar sistemas de información y evaluación estatal de los programas de cribado neonatal y prenatal, con informes anuales publicados por Sanidad.

Se modifican e incluyen nuevos cribados

En la orden SND/356/2026 de 13 de abril se modifican en profundidad los programas de cribado del Sistema Nacional de Salud, con especial impacto en el cribado de cáncer colorrectal, que se amplía y fija como población diana a hombres y mujeres de 50 a 74 años, mediante un test de sangre oculta en heces cada dos años, en línea con las recomendaciones europeas de detección precoz. La norma prevé un calendario progresivo de implantación (entre 5 y 10 años) para que todas las comunidades autónomas amplíen el programa y alcancen una cobertura prácticamente total en el tramo de 70 a 74 años.

Por lo tanto, dentro del cribado de cáncer colorrectal, las modificaciones principales son:

Se amplía la población diana a hombres y mujeres de 50 a 74 años .

Se mantiene como prueba principal el test de sangre oculta en heces , que se realizará cada dos años .

Se establece un calendario progresivo de implantación de entre 5 y 10 años para que todas las comunidades autónomas adapten el programa.

El objetivo es lograr una cobertura prácticamente total, especialmente en el tramo de 70 a 74 años.

Además, la orden incorpora un sistema de información estatal obligatorio para el seguimiento y evaluación de los programas, con un informe técnico anual de Sanidad accesible a ciudadanía y administraciones, y establece plazos de adaptación para las comunidades autónomas.

En el ámbito del cribado neonatal, la conocida “prueba del talón” pasa a denominarse oficialmente Programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón, ampliándose hasta 21 patologías, entre ellas la acidemia propiónica, la deficiencia primaria de carnitina, la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga, varias formas de acidemia metilmalónica, la acidemia isovalérica, la inmunodeficiencia combinada grave, la atrofia muscular espinal, la aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica y la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X.

En el ámbito prenatal, la orden concreta los programas poblacionales básicos con el cribado de anomalías cromosómicas mediante test combinado del primer trimestre y, en segunda línea, ADN fetal libre en sangre materna. También se amplía el cribado de infecciones en embarazadas, incluyendo sífilis, VIH, hepatitis B y estreptococo del grupo B, además de hepatitis C, virus Zika, Chagas, rubeola o varicela.

Como novedad, se incorpora un programa poblacional de cribado de preeclampsia en el primer trimestre mediante test combinado (marcadores bioquímicos, Doppler de arterias uterinas y tensión arterial media), obligando a las administraciones a establecer protocolos de seguimiento, evaluación y sistemas de información, con un plazo de adaptación de dos años desde su entrada en vigor.

El cáncer de colon en Ourense

En Ourense, el programa gallego de detección precoz ha permitido diagnosticar 396 casos desde 2015 hasta finales de 2024. La clave está en el momento del diagnóstico: cerca del 70 % se detectaron en fases iniciales, por encima de la media gallega, lo que abre una ventana de oportunidad para tratamientos más eficaces y menos agresivos. Este modelo, consolidado en la última década, ha contribuido además a reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad de forma progresiva.

Pese a estos avances, la participación sigue siendo el gran reto. De las más de 86.600 personas invitadas en la provincia, poco más de la mitad realizó la prueba, con una participación que alcanzó el 55,3 % en 2024. Por otro lado, destaca la menor implicación de los hombres, a pesar de que tienen más riesgo de enfermar.