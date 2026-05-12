Sanidad aprueba el protocolo para el hantavirus: cuarentena y medidas

Miembros de la tripulación del crucero Hondius, afectado por el hantavirus, llegan al aeropuerto de Eindhoven.

La Comisión de Salud Pública, previo acuerdo con el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), ha dado luz verde en la tarde de este martes, 12 de mayo, al nuevo protocolo de manejo de personas en seguimiento por el brote de hantavirus en España.

El documento marca el 10 de mayo de 2026 como el "día cero" oficial de la cuarentena, fecha en la que comenzó el aislamiento individual de los pasajeros evacuados del buque MV Hondius. A continuación, desglosamos las claves de este nuevo marco sanitario.

¿A quién se considera contacto de hantavirus?

Para extremar la vigilancia, Sanidad ha ampliado la definición de contacto. Se considerará en riesgo a:

Pasajeros del crucero: Cualquier persona que haya estado a bordo del MV Hondius entre el 1 de abril y el 10 de mayo.

Contactos directos: Quienes hayan compartido habitación, baño o mantenido relaciones sexuales o contacto físico directo con un caso confirmado.

Pasajeros de avión: Aquellos situados en la misma fila, o en las dos adyacentes, de un vuelo de larga duración donde viajara un positivo confirmado.

Así será la cuarentena: vigilancia de 28 días y pruebas PCR

El protocolo establece una gestión diferenciada dependiendo del origen del contacto:

Evacuados del crucero: Deberán cumplir la cuarentena obligatoria de forma exclusiva en las habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla , en Madrid.

Resto de contactos: Las autoridades sanitarias evaluarán cada caso de forma individualizada, permitiendo el aislamiento en otros espacios habilitados.

Independientemente del lugar, todos los contactos estarán bajo vigilancia sanitaria reforzada durante 28 días, el periodo de mayor riesgo para el desarrollo de síntomas. Durante este mes, se someterán a:

Una prueba PCR cada 7 días (concluyente solo tras la validación del Centro Nacional de Microbiología). Toma de temperatura corporal dos veces al día. Monitorización de posibles síntomas.

Flexibilización del aislamiento a partir del séptimo día

Para cuidar el bienestar emocional de los pacientes, Sanidad permitirá relajar las medidas tras la primera semana. Si la PCR del día 7 es negativa, las personas aisladas en el hospital podrán:

Recibir visitas externas (siempre que el visitante use el equipo de protección individual adecuado).

Realizar salidas supervisadas por las zonas comunes de la planta.

Requisito indispensable: Uso obligatorio de mascarilla FFP2 en todo momento.

¿Qué ocurre si hay síntomas o se confirma un caso positivo?

El protocolo es estricto en caso de que la enfermedad dé la cara. Si un paciente en seguimiento presenta fiebre, tos, disnea (dificultad para respirar), mialgias, vómitos o diarrea, pasará a ser considerado "caso probable". Inmediatamente será trasladado a una habitación de aislamiento con presión negativa y se preavisará a la red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Si la prueba de laboratorio confirma el positivo por hantavirus:

El paciente será ingresado directamente en una UATAN .

Pacientes sintomáticos: Permanecerán ingresados hasta su recuperación clínica total.

Pacientes asintomáticos: Deberán mantener el aislamiento hasta obtener una prueba diagnóstica negativa.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que este protocolo será reevaluado en un plazo máximo de 28 días para adaptar las restricciones a la evolución de la situación epidemiológica y a las nuevas evidencias científicas.