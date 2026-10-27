Sanidad inicia los trámites para crear la especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la tramitación oficial de la nueva especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, tras el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). La titulación nace orientada a la atención integral de pacientes en situación de riesgo vital y alta complejidad clínica, tanto en el entorno hospitalario como en el ámbito extrahospitalario.

El proyecto responde a la solicitud conjunta presentada por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE). Ambas entidades defendían la integración de estos tres ámbitos en una sola disciplina para blindar la continuidad de los cuidados asistenciales, desde la primera intervención en la calle y el traslado en ambulancia hasta el ingreso directo en las unidades de cuidados críticos.

Entre las competencias prioritarias fijadas en la propuesta destacan el triaje y clasificación de pacientes por gravedad, el diagnóstico precoz de compromiso vital, el manejo de instrumental tecnológico avanzado y la aplicación de maniobras de soporte vital y ventilación asistida. Asimismo, el marco formativo facultará a los especialistas para asumir la coordinación de traslados sanitarios y la dirección operativa de los cuidados en catástrofes o incidentes con múltiples víctimas.

El acceso al título se articulará a través del sistema de residencia con un itinerario formativo de dos años de duración. Durante este periodo, los profesionales completarán rotaciones clínicas tuteladas por cuidados intensivos, servicios de urgencias hospitalarias, unidades móviles de soporte vital y centros de coordinación de emergencias, combinando la práctica asistencial directa con el adiestramiento en simulación clínica, trabajo en equipo multidisciplinar y atención psicológica a pacientes y familias.