El nuevo Sergas móbil te permite saber cuánto cuestan tus atenciones sanitarias cuando vas al médico: cómo puedes verlo

Los usuarios de la sanidad pública gallega podrán consultar desde su teléfono cuánto cuesta la atención sanitaria que reciben del Sergas. La Xunta ha aprobado una nueva funcionalidad de Sergas móbil que permitirá acceder al detalle económico de consultas, pruebas, tratamientos, urgencias y medicamentos.

La herramienta permitirá a cada paciente conocer el valor de la asistencia sanitaria recibida, aunque se trata de un coste asumido por el sistema público y no de una factura que tenga que pagar el usuario.

Cómo consultar el coste de la atención sanitaria en Sergas móbil

Para acceder a esta información hay que entrar en la aplicación Sergas móbil y acceder al perfil personal del usuario.

Una vez dentro, hay que entrar en el Portal del paciente E-Saúde. En este espacio aparecerá el apartado “Valoración económica de mi atención sanitaria”, desde el que se podrá consultar el detalle de los servicios recibidos.

La información aparecerá dividida en cuatro grandes apartados:

Atención primaria: permitirá consultar el valor de las consultas médicas y de enfermería, extracciones de sangre y otros servicios realizados en el centro de salud.

Atención especializada: incluirá consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y otros procedimientos ambulatorios.

Urgencias y PAC: mostrará el valor de la asistencia recibida en las urgencias hospitalarias y en los puntos de atención continuada.

Medicamentos y productos de farmacia: permitirá conocer el precio de los medicamentos y productos dispensados, así como la cantidad aportada por el paciente y la parte asumida por el Sergas.

¿El paciente tiene que pagar ese importe?

No. La información que aparecerá en la aplicación no supone una factura para el paciente. Se trata de una herramienta informativa que permite conocer cuánto cuesta para el sistema sanitario la atención recibida.

En el caso de los medicamentos, la aplicación permitirá diferenciar entre el precio de venta al público, la aportación realizada por el usuario y la cantidad asumida por el Sergas.

El objetivo es ofrecer a los ciudadanos una visión más clara del coste de los servicios que reciben de la sanidad pública gallega y facilitar el acceso a esta información desde el móvil.

Videobroncoscopios de un solo uso

Por último, la Xunta ha autorizado la compra de 73 videobroncoscopios flexibles de un solo uso para las siete áreas sanitarias incluída la de Ourense-Verín-O Barco, además de material necesario para realizar ecobroncoscopias.

El contrato tendrá un presupuesto inicial de 2,58 millones de euros por dos años y podrá prorrogarse durante otros 36 meses. El suministro incluye también agujas de punción guiadas por ultrasonidos, criosondas flexibles y balones ecobroncoscópicos.

La Xunta estima que esta primera compra centralizada permitirá ahorrar cerca de 264.000 euros al año.