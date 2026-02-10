Mouliaá retoma su acusación contra Errejón y dice sufrir "estrés postraumático": "Me dan ganas de irme del país"

La actriz Elisa Mouliaá atiende a los medios de comunicación frente a los Juzgados de Plaza de Castilla.

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este martes que volverá a acusar al exdiputado Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual que habría sufrido en octubre de 2021 y por la que asegura padecer “estrés postraumático”, al tiempo que ha cargado contra la Fiscalía por pedir su “absolución”. “Es deleznable”, ha afirmado.

Así lo ha expresado ante los medios en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ha acudido para comunicar al juez Adolfo Carretero que finalmente no retirará su acusación y continuará el procedimiento contra el exdirigente de Sumar. “Me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que hubo consentimiento”, ha señalado.

Mouliaá ha recordado que el caso estalló tras denuncias anónimas y la posterior dimisión de Errejón, lamentando el descrédito, la burla y los bulos que, asegura, ha sufrido. Desde su punto de vista, “las victorias judiciales de la víctima se silencian” mientras que las del acusado se amplifican.

Por ello ha pedido a otras víctimas que se sumen a ella, al menos de forma anónima, asegurando sentirse “sola” y al borde de “tirar la toalla”. Minutos antes, su abogado explicó el retraso en su comparecencia al indicar que la actriz había sufrido un ataque de ansiedad.

La renuncia de Mouliaá

Ese mismo martes, el juez suspendió por “seguridad jurídica” la citación de Errejón para notificarle la apertura de juicio oral. La defensa del exdiputado anunció que no acudiría hasta que Mouliaá aclarase si retiraba su acusación.

Fue el pasado miércoles cuando la actriz comunicó en redes que se retiraba del proceso, asegurando que “no es una retractación, es un límite”, al sentirse sola sosteniendo la acusación.

La audiencia decidirá si archiva

La Audiencia Provincial de Madrid estudia el recurso presentado por la defensa de Errejón y pidió al magistrado que aclarase si había recibido formalmente el escrito de renuncia de Mouliaá.

El juez señaló que el documento carecía de firma de abogado y procurador, por lo que requirió a la actriz subsanar ese defecto, advirtiendo de que el procedimiento continuaría al existir ya auto de apertura de juicio oral y acusación popular.

Para el juez sí hay inicios

En noviembre, el instructor procesó a Errejón tras trece meses de investigación, concluyendo que “los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados”.

La fiscalía ya retiró su acusación

La Fiscalía de Madrid pidió el archivo y solicitó la “libre absolución” al considerar que los hechos no constituyen delito.

Sin embargo, la acusación popular ejercida por Adive mantiene el procedimiento al entender que persiste “el relato de graves hechos que atentan contra la libertad sexual” y sostiene que el juicio se celebrará pese a la retirada de Mouliaá y de la Fiscalía.