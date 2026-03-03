Seis personas en la cúpula de Forestalia, incluido un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica

INCONGRUENCIAS EN ADAMUZ
La CIAF alerta de posibles manipulaciones en los informes de soldaduras tras el accidente de Adamuz
CORRUPCIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil han detenido este martes a seis personas, entre ellas un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco de una investigación sobre presunta corrupción medioambiental relacionada con proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel.
Desde primeras horas de la mañana, los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como una decena de domicilios de directivos de la empresa. La operación, denominada Perserte, investiga presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según la investigación, el ex alto cargo detenido habría podido influir de manera irregular en la emisión de resoluciones ambientales para facilitar permisos a Forestalia, presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para ocultar estas operaciones, los investigados habrían utilizado sociedades interpuestas y la posible intervención de un fedatario público en la formalización de la documentación.
La causa también analiza si la tramitación de los proyectos tuvo en cuenta los posibles efectos sobre el entorno, como la afección a la fauna, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.
Se trata del segundo registro en las sedes de Forestalia en pocos meses, después del operativo de diciembre de 2025 vinculado al caso SEPI, que también investigaba presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas del sector renovable. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o registros.
