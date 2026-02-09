Galicia explora el potencial de la energía eólica y de las mareas para generar electricidad

Galicia quiere abrirse camino en la producción de energía a partir de ondas, mareas y eólica flotante. El Consejo de la Xunta de Galicia aprobó este lunes licitar el contrato para el diseño de una plataforma flotante experimental que permitirá analizar la viabilidad de producción y evacuación de energía desde el mar.

La infraestructura, con un presupuesto de 5,7 millones de euros, se instalará en la zona experimental del Puerto Exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, y será la primera de este tipo en España. El prototipo monitorizará el comportamiento de las olas y las mareas, proporcionando datos clave para evaluar el potencial energético.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que se trata de un “nicho que podemos explorar” y que, si los resultados son positivos, dará inicio “a todo el procedimiento y al diálogo con el sector marítimo”.

Rueda también lamentó que el Gobierno central no haya autorizado en la misma zona una plataforma para probar prototipos de eólica flotante, pese a que Galicia contaba con 20 millones de euros de ayuda aprobados para este proyecto.

Además, la Xunta acordó personarse ante el Tribunal Constitucional como parte afectada por el recurso del Ejecutivo central contra la normativa sobre repotenciación eólica y la homologación automática de la discapacidad en casos de dependencia.

Según Rueda, el recurso contra la homologación automática de la discapacidad afecta a medidas que beneficiaron a 12.000 personas en Galicia, otorgándoles exenciones fiscales. En cuanto a la repotenciación eólica, el presidente destacó que permitiría reducir el número de aerogeneradores en un 80 % y al mismo tiempo aumentar la producción de energía en un 40 % gracias a turbinas más modernas y eficientes.