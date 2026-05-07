Sémper apuesta por gobernar en solitario y “traer la calma”

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que el PP tiene la “responsabilidad histórica” de calmar la política y de llevar a cabo la “revolución” de gobernar para todos. Para ello apuesta por tener un gobierno “monocolor” ya que considera que el gobierno de coalición fue una mala experiencia. Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa de Ana Rosa en Tele 5, en la que ha criticado que se hayan “normalizado” en España los insultos entre políticos, entre periodistas y entre ambos. “Eso se llama polarización”, ha exclamado. En su opinión, esta polarización no surgió expontáneamente, sino que hay una “voluntad” de que eso suceda como una estrategia para que se deje de “controlar al poder”. Así, cree que si quien gobierna consigue que la sociedad se polarice, cuando les critican lo atribuyen a la “fachosfera” y al “bulo”.

Apuesta por “romper” esta deriva y por que al PP se le critique cuando llegue al poder. Añade que con un gobierno “popular” se podrá pensar “de una manera o de otra, pero a nadie se le etiquetará, a nadie se le señalará, y a nadie se le insultará por pensar de la manera que considere oportuna”.

De hecho, espera que los españoles sean llamados “pronto” a las urnas. Y cuando eso ocurra, señaló que su partido tendrá la “responsabilidad histórica” de calmar la política. Para ello, ha apostado por tener un gobierno “monocolor”, sin Vox, con todos los ministros nombrados por Alberto Núñez Feijóo. “La experiencia de gobiernos de coalición en España no ha sido buena”, ha advertido antes de dejar claro que hace falta un “gobierno sólido, estable”, que afronte las reformas necesarias, gestione los dilemas actuales de los españoles “con rigor” y “calme” la política española. “Yo creo que Feijóo va a ser un político que va a calmar la política, que va a volver a hacer que las cosas funcionen con orden y con respeto”, ha exclamado.

Discrepancia con educación

Ha afirmado que le gusta manejarse con criterios de educación y sin insultar al que discrepa con él. Ha recordado en este sentido que dado que la discrepancia era perseguida en la sociedad vasca, ahora es algo que “hay que preservar”. Y en esta misma línea ha señalado que el PP tiene la “responsabilidad histórica” de llevar a cabo una revolución pendiente que es que “el gobierno gobierne para todos, no sólo para una parte”, ya que está convencido de que un presidente tiene que gobernar para los que le votaron y para los que no.

También ha admitido ser perfectamente consciente del país que se van a encontrar cuando lleguen al Gobierno ya que para entonces se habrán acabado los fondos Next Generation y estarán pendientes las inversiones en mantenimiento de carreteras, de ferrocarril, la falta de viviendas o ya realizada la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

Pero también ha alegado que tienen un plan que han ido presentando a los largo de los últimos meses dando respuestas a los problemas de los ciudadanos, entre los que incluyó el de la vivienda, donde cree que se deben construir un millón en una legislatura y hablar también de fiscalidad, okupación y alquiler. También apuestan por una inmigración ordenada, legal y vinculada a contratos de trabajo, para que los que lleguen no estén “condenados a la indigencia”.