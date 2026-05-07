RETORNO A LA POLÍTICA
Sémper apuesta por gobernar en solitario y “traer la calma”
RETORNO A LA POLÍTICA
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que el PP tiene la “responsabilidad histórica” de calmar la política y de llevar a cabo la “revolución” de gobernar para todos. Para ello apuesta por tener un gobierno “monocolor” ya que considera que el gobierno de coalición fue una mala experiencia. Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa de Ana Rosa en Tele 5, en la que ha criticado que se hayan “normalizado” en España los insultos entre políticos, entre periodistas y entre ambos. “Eso se llama polarización”, ha exclamado. En su opinión, esta polarización no surgió expontáneamente, sino que hay una “voluntad” de que eso suceda como una estrategia para que se deje de “controlar al poder”. Así, cree que si quien gobierna consigue que la sociedad se polarice, cuando les critican lo atribuyen a la “fachosfera” y al “bulo”.
Apuesta por “romper” esta deriva y por que al PP se le critique cuando llegue al poder. Añade que con un gobierno “popular” se podrá pensar “de una manera o de otra, pero a nadie se le etiquetará, a nadie se le señalará, y a nadie se le insultará por pensar de la manera que considere oportuna”.
De hecho, espera que los españoles sean llamados “pronto” a las urnas. Y cuando eso ocurra, señaló que su partido tendrá la “responsabilidad histórica” de calmar la política. Para ello, ha apostado por tener un gobierno “monocolor”, sin Vox, con todos los ministros nombrados por Alberto Núñez Feijóo. “La experiencia de gobiernos de coalición en España no ha sido buena”, ha advertido antes de dejar claro que hace falta un “gobierno sólido, estable”, que afronte las reformas necesarias, gestione los dilemas actuales de los españoles “con rigor” y “calme” la política española. “Yo creo que Feijóo va a ser un político que va a calmar la política, que va a volver a hacer que las cosas funcionen con orden y con respeto”, ha exclamado.
Ha afirmado que le gusta manejarse con criterios de educación y sin insultar al que discrepa con él. Ha recordado en este sentido que dado que la discrepancia era perseguida en la sociedad vasca, ahora es algo que “hay que preservar”. Y en esta misma línea ha señalado que el PP tiene la “responsabilidad histórica” de llevar a cabo una revolución pendiente que es que “el gobierno gobierne para todos, no sólo para una parte”, ya que está convencido de que un presidente tiene que gobernar para los que le votaron y para los que no.
También ha admitido ser perfectamente consciente del país que se van a encontrar cuando lleguen al Gobierno ya que para entonces se habrán acabado los fondos Next Generation y estarán pendientes las inversiones en mantenimiento de carreteras, de ferrocarril, la falta de viviendas o ya realizada la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
Pero también ha alegado que tienen un plan que han ido presentando a los largo de los últimos meses dando respuestas a los problemas de los ciudadanos, entre los que incluyó el de la vivienda, donde cree que se deben construir un millón en una legislatura y hablar también de fiscalidad, okupación y alquiler. También apuestan por una inmigración ordenada, legal y vinculada a contratos de trabajo, para que los que lleguen no estén “condenados a la indigencia”.
Borja Sémper volvió a la política diez meses después de anunciar su retirada para luchar contra un cáncer de páncreas que le diagnosticaron en julio de 2025. Recuperado de su enfermedad tras un durísimo proceso que define como un “oscuro túnel”, confesó que si está vivo es gracias a su mujer, Bárbara Goenaga.
“No creo que una enfermedad te defina. Es parte de la vida. Pero sé que hay mucha gente a la que le reconforta que yo haya hablado con naturalidad de una enfermedad que está llena de eufemismos. Que hables con naturalidad de un proceso que es muy duro, aunque cada cáncer es diferente y la quimioterapia cada uno la lleva de manera diferente, ayuda a mucha gente que se ve reflejada”, indicó Sémper. “Y ahora solo recuerdo lo bueno aunque en mi caso fue muy duro, porque al final la quimioterapia es veneno, veneno contra el tumor pero también para el cuerpo. Hay que hablarlo sin dramatismos, sin frivolizar pero con naturalidad” reflexionó.
“Estoy vivo gracias a mi mujer” se sinceró, revelando que fue la actriz “la que se empeñó en que hiciera lo que había dejado de hacer, que era cuidarme, mimarme, porque cuando tienes una actividad profesional tan exigente te vas dejando. Ella insistió y un día le dije, vale, hacemos la prueba, pensando en que así me dejaría en paz y unos meses de tranquilidad”. “Es verdad que el cáncer afectó mucho a su familia, su padre falleció de cáncer de pulmón, su madre también, y gracias a ella estoy vivo. Gracias a ella me detectaron el cáncer de páncreas en un estadio previo, que es difícil detectarlo” añadió.
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