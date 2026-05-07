Cientos de personas se agolparon en la puerta del Concello de Lugo durante la moción de censura: "Lugo no se vende"
NOMBRAMIENTO DE CANDIA
Cientos de personas protestaron en Lugo contra la moción de censura del PP, en una jornada sin incidentes pero marcada por la tensión política y social antes de que Elena Candia fuese nombrada nueva alcaldesa de la capital lucense.
Varios cientos de personas se concentraron desde primeras horas de la mañana ante el Concello de Lugo para mostrar su rechazo a la moción de censura impulsada por el PP contra el gobierno bipartito, cuyo pleno estaba previsto para las 12:00 horas.
La protesta transcurrió en un ambiente de tensión, con consignas en defensa de la democracia y críticas directas a la líder popular Elena Candia y a la concejala tránsfuga María Reigosa. Entre los lemas coreados se pudieron escuchar “Lugo no se vende”, “Manos arriba, esto es un atraco” o mensajes acusatorios contra la edil no adscrita.
Amplio despliegue policial y sin incidentes
A pesar de la elevada afluencia y las dificultades de movilidad en la plaza, no se registraron incidentes entre simpatizantes de distintas formaciones. El dispositivo de seguridad, con presencia de la Policía Nacional en el exterior y agentes locales en el interior del consistorio, garantizó el desarrollo sin altercados.
El acceso al pleno fue restringido por motivos de seguridad, lo que impidió la entrada de público y generó quejas entre los asistentes.
Críticas políticas y respaldo ciudadano
Antes del inicio de la sesión, el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, y el entonces alcalde, Miguel Fernández, se dirigieron a los manifestantes para expresar su rechazo a la moción.
Arroxo calificó la iniciativa como “un verdadero golpe de estado municipal”, mientras que Fernández la tildó de “injusta, inoportuna e indignante”, acusando a Candia de utilizar el Concello con fines políticos.
También intervino el escritor Lois Pérez, portavoz de la plataforma Transfuguismo Non, Democracia Si, quien acusó a Reigosa de “traicionar a los votantes de la izquierda” y advirtió sobre posibles consecuencias para el futuro de la ciudad.
Ambiente emocional y división política
Durante la jornada no faltaron momentos de emoción entre concejales del BNG, que se sintieron respaldados por la ciudadanía concentrada. Mientras tanto, miembros del PP y María Reigosa accedieron al pleno con normalidad, en medio de los gritos de protesta.
La jornada reflejó la fuerte división política y social en Lugo ante una moción de censura que marcará un punto de inflexión en el gobierno municipal.
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