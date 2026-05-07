Cientos de personas se agolparon en la puerta del Concello de Lugo durante la moción de censura: "Lugo no se vende"

Varios cientos de personas se concentraron desde primeras horas de la mañana ante el Concello de Lugo para mostrar su rechazo a la moción de censura impulsada por el PP contra el gobierno bipartito, cuyo pleno estaba previsto para las 12:00 horas.

La protesta transcurrió en un ambiente de tensión, con consignas en defensa de la democracia y críticas directas a la líder popular Elena Candia y a la concejala tránsfuga María Reigosa. Entre los lemas coreados se pudieron escuchar “Lugo no se vende”, “Manos arriba, esto es un atraco” o mensajes acusatorios contra la edil no adscrita.

Amplio despliegue policial y sin incidentes

A pesar de la elevada afluencia y las dificultades de movilidad en la plaza, no se registraron incidentes entre simpatizantes de distintas formaciones. El dispositivo de seguridad, con presencia de la Policía Nacional en el exterior y agentes locales en el interior del consistorio, garantizó el desarrollo sin altercados.

El acceso al pleno fue restringido por motivos de seguridad, lo que impidió la entrada de público y generó quejas entre los asistentes.

Críticas políticas y respaldo ciudadano

Antes del inicio de la sesión, el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, y el entonces alcalde, Miguel Fernández, se dirigieron a los manifestantes para expresar su rechazo a la moción.

Arroxo calificó la iniciativa como “un verdadero golpe de estado municipal”, mientras que Fernández la tildó de “injusta, inoportuna e indignante”, acusando a Candia de utilizar el Concello con fines políticos.

También intervino el escritor Lois Pérez, portavoz de la plataforma Transfuguismo Non, Democracia Si, quien acusó a Reigosa de “traicionar a los votantes de la izquierda” y advirtió sobre posibles consecuencias para el futuro de la ciudad.

Ambiente emocional y división política

Durante la jornada no faltaron momentos de emoción entre concejales del BNG, que se sintieron respaldados por la ciudadanía concentrada. Mientras tanto, miembros del PP y María Reigosa accedieron al pleno con normalidad, en medio de los gritos de protesta.

La jornada reflejó la fuerte división política y social en Lugo ante una moción de censura que marcará un punto de inflexión en el gobierno municipal.