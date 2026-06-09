A sentencia el juicio del hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz

El hermano del Presidente del Gobierno, David Sánchez, a su llegada a la sexta jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, ha quedado este martes visto para sentencia.

El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, ha declarado a las 11,00 horas de este martes que este juicio queda "concluso para sentencia" tras, tras escuchar los informes finales de las siete acusaciones populares de este caso, así como de la Fiscalía y de los abogados defensores de los once investigados.

Antes de levantar la sesión, el juez ha dado un último turno de palabra a los once acusados, del que David Sánchez no ha querido hacer uso, mientras que Miguel Ángel Gallardo, ha aprovechado para reiterar su inocencia y la de todos los investigados, y ha lamentado el "juicio mediático paralelo" que han sufrido.

Una vez visto para sentencia, el juez deberá dirimir ahora sobre la legalidad de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, así como sobre la contratación de un amigo de Sánchez, Luis Carrero, como jefe de servicio de la sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la institución.