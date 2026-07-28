Los servicios de emergencia frenan el avance del incendio en Madrid, pero el fuego continúa sin control
OLA DE CALOR
Los trabajos nocturnos logran rebajar la amenaza del incendio en Madrid, que continúa sin control a la espera de una nueva ola de calor
Los trabajos nocturnos en la lucha contra los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid han sido "eficaces" contra los frentes activos y han rebajado la "amenaza", si bien siguen sin control ante la previsión del endurecimiento de condiciones climáticas para las próximas horas, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
En los fuegos que afectan al norte de región se ha trabajado con maquinaria pesada, medios de extinción y fuegos técnicos, logrando el objetivo de evitar que el incendio llegara a Valdemaqueda.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.
Desde el Gobierno han resaltado que el esfuerzo realizado en ese frente durante este lunes, "con el uso masivo de medios aéreos --siete hidroaviones y cuatro helicópteros-- y la concentración de recursos terrestres, con más de 400 efectivos durante la noche", ha permitido "disminuir la amenaza, siempre con la precaución de pensar que el incendio aún no está controlado y que las condiciones siguen siendo cambiantes, además de prever un endurecimiento de las condiciones climáticas, manteniéndose la situación del fuego activa".
Previsiblemente, los esfuerzos se centren durante este martes en la vigilancia y en refrescar las zonas en lugar de lucha contra el frente, ante la previsión del aumento de temperaturas con la llegada este miércoles de una nueva ola de calor.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
39 TRASLADADAS A HOSPITALES
Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona deja 137 afectados por inhalación de humo
español en el exterior
El director del Instituto Cervantes anuncia la intención de reabrir el centro en Gibraltar
Lo último
FIESTAS APÓSTOL
Concierto de Eris Mackenzie y Bewis de la Rosa
ENTRADA LIBRE
Fiesta de la espuma de Carballiño
ESPECTÁCULO LAVANDEIRAS
Historias contadas por mujeres a la orilla del río
DESESCALADA EN ORIENTE PRÓXIMO
El Ibex 35 sube un 0,8% en la apertura y roza los históricos 19.900 puntos, con el petróleo a la baja