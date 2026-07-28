Los servicios de emergencia frenan el avance del incendio en Madrid, pero el fuego continúa sin control

Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid

Los trabajos nocturnos en la lucha contra los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid han sido "eficaces" contra los frentes activos y han rebajado la "amenaza", si bien siguen sin control ante la previsión del endurecimiento de condiciones climáticas para las próximas horas, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.

En los fuegos que afectan al norte de región se ha trabajado con maquinaria pesada, medios de extinción y fuegos técnicos, logrando el objetivo de evitar que el incendio llegara a Valdemaqueda.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.

Desde el Gobierno han resaltado que el esfuerzo realizado en ese frente durante este lunes, "con el uso masivo de medios aéreos --siete hidroaviones y cuatro helicópteros-- y la concentración de recursos terrestres, con más de 400 efectivos durante la noche", ha permitido "disminuir la amenaza, siempre con la precaución de pensar que el incendio aún no está controlado y que las condiciones siguen siendo cambiantes, además de prever un endurecimiento de las condiciones climáticas, manteniéndose la situación del fuego activa".

Previsiblemente, los esfuerzos se centren durante este martes en la vigilancia y en refrescar las zonas en lugar de lucha contra el frente, ante la previsión del aumento de temperaturas con la llegada este miércoles de una nueva ola de calor.