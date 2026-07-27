Treinta medios aéreos más se incorporan a las labores de extinción del incendio forestal de Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 prevé la incorporación de un total de 30 medios aéreos este lunes para combatir el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón).

El dispositivo aéreo está integrado por:

17 medios de la Generalitat Valenciana.

10 medios del Gobierno central.

3 medios procedentes de Aragón, Catalunya y Baleares (uno por cada comunidad).

Además, la Autoridad Portuaria de Valencia ha informado del cierre del puerto de Sagunto para facilitar las maniobras de recarga y el trabajo de los medios aéreos.

Evolución del fuego y meteorología

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las imágenes del satélite Fire Temperature muestran este lunes una señal de calor «aún intensa, aunque menos extensa» entre la Serra d'Espadà, Artana, Eslida, Onda y Tales. El humo se extiende por el sur de Castellón, el norte de Valencia y buena parte del Mediterráneo occidental.

Durante la madrugada, los vientos de ladera y las brisas de tierra han sido débiles (rachas de unos 10 km/h), aunque se prevé que el viento gire a brisa marina del sureste a media mañana. Las temperaturas, que cayeron hasta los 18-20 °C al amanecer, subirán hasta los 30 °C a mediodía.

El incendio, declarado este sábado, continúa fuera de control. Las estimaciones iniciales apuntan a más de 6.500 hectáreas afectadas y un perímetro de 48 kilómetros. Hasta el momento, el avance de las llamas ha obligado a evacuar 18 núcleos poblacionales y desalojar a más de 16.000 personas.

Visita de Pedro Sánchez al puesto de mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada acompañado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Sánchez recorrerá el área afectada hacia las 12:15 horas y ofrecerá una declaración institucional desde el Puesto de Mando Avanzado. En el acto también estarán presentes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

El jefe del Ejecutivo —que este domingo ya visitó el puesto de mando del incendio de Navaluenga (Ávila)— ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para los territorios golpeados por los incendios.