Siete heridos al derrumbarse parte del techo de un hotel en Benidorm

Siete personas resultaron heridas este domingo tras el derrumbe parcial del techo del hotel Poseidón en Benidorm (Alicante), según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El desprendimiento se produjo en la zona del restaurante del establecimiento, aunque por el momento se desconocen las causas del incidente.

El aviso del derrumbe se recibió sobre las 14:20 horas, y los servicios de emergencia movilizaron varias unidades, incluyendo un SAMU, ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y de Transporte No Asistencial (TNA), con el apoyo de Cruz Roja.

En total, fueron atendidas siete personas: cinco hombres y dos mujeres por contusiones. Entre ellos, un niño de 8 años y un hombre de 78 recibieron el alta en el lugar, mientras que las otras cinco personas, de entre 33 y 80 años, fueron trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.

El Ayuntamiento de Benidorm confirmó que un arquitecto municipal se desplazó al hotel para evaluar las posibles causas y el alcance del derrumbe de pladur. La investigación continúa abierta para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes en el edificio.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió atender a todos los afectados sin que se registrasen daños mayores, aunque el susto provocó alarma entre los huéspedes y vecinos del entorno del hotel.