Cuatro heridos tras derrumbarse una parte del techo en el Teatro Principal de Pontevedra

El trozo del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra que se desprendió este viernes.

La celebración del Concierto de Primavera de la Universidade de Vigo en el Teatro Principal de Pontevedra se vio interrumpida este viernes tras el desprendimiento de parte del falso techo en la zona del anfiteatro, lo que obligó a evacuar el recinto por precaución.

El incidente dejó cuatro personas heridas leves, tres de ellas trasladadas al Hospital Montecelo. Entre los afectados se encontraba una mujer que sufrió una pequeña brecha en la cabeza, mientras que un matrimonio presentó magulladuras leves. La cuarta persona se dirigió por su cuenta al Hospital Quirón Miguel Domínguez con un golpe en el hombro. Todas las víctimas se encontraban conscientes.

El teatro, con 440 butacas ocupadas, fue desalojado de manera ordenada, primero el anfiteatro y luego el patio de butacas inferior, bajo la coordinación del concejal de Cultura, Demetrio Gómez, la Policía Local y Protección Civil.

El desprendimiento afectó aproximadamente a 2 metros cuadrados de falso techo de yeso, según fuentes municipales, y se produjo al inicio del concierto, cuando los músicos estaban saludando al público.

Suspensión de actividades

Como medida preventiva, el Concello de Pontevedra ha decidido cerrar el Teatro Principal durante todo el fin de semana. Los servicios técnicos municipales y la empresa responsable de las instalaciones revisarán el edificio para determinar las causas del desprendimiento y evaluar posibles riesgos de nuevos incidentes.

El concejal de Cultura señaló que, por el momento, no se puede garantizar la completa seguridad hasta que finalice la inspección de las instalaciones.