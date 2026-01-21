Sigue la búsqueda de Agustín Fadón, trabajador del Alvia de Adamuz que se salvó del accidente de Angrois en 2013

Agustín Fadón, trabajador de Renfe desaparecido en el accidente de Adamuz que se salvó del descarrilamiento del Alvia en Angrois en 2013

La hermana de uno de los camareros del tren Alvia siniestrado en Adamuz que se encuentra desaparecido, María del Mar Fadón, ha asegurado que su hermano y otros compañeros habían manifestado en distintas ocasiones su preocupación por el estado de las vías y por la forma en la que circulaban los trenes. "Mi hermano llegaba y decía: `Cómo botaba hoy el tren, he pasado hasta miedo. Nos hemos agarrado en destino`", ha relatado.

Según ha indicado en declaraciones a los medios, no era una situación puntual. "Muchos usuarios de Renfe se estaban quejando desde hace tiempo de que los trenes iban muy mal, que botaban mucho y que daban miedo", ha afirmado.

Ha añadido que "ir a trabajar con miedo es muy triste" y que varios compañeros de su hermano compartían esa sensación. "Mi hermano ha pasado miedo en el tren y sus compañeros también", ha reiterado.

Fadón ha incidido además en que su hermano ya se había librado de otro accidente ferroviario en el pasado, al cambiar un turno con un compañero el día del siniestro de Angrois. "Tenía destino cuando pasó el tren de Galicia y le cambió el turno al compañero", ha explicado.

"Cumplió 39 años el 3 de enero. Lo estuvimos celebrando con sus hijos y ya no voy a volver a verle", ha lamentado visiblemente emocionada.

"Falta total de información"

Además, ha criticado la "desorganización" y la "falta total de información" por parte de las instituciones a las familias de las víctimas, así como la "lentitud" en los procesos de identificación, y ha exigido "justicia" por lo ocurrido, asegurando que su hermano y otros trabajadores habían alertado en diversas ocasiones del mal estado de las vías y de las condiciones en las que circulaban los trenes.

Así, Fadón ha explicado que las familias están recibiendo "toda la información por la televisión o por internet" y que, hasta el momento, nadie les ha comunicado oficialmente "ni cuántos fallecidos hay, ni cómo avanzan las labores de rescate".

"No sabemos absolutamente nada. Todo lo que sabemos es porque te metes en las noticias", ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que "no es normal que estén llamando a una familia, de los cuatro fallecidos, y se enteren casi a la vez por internet".

Según ha relatado, su familia fue una de las primeras en llegar a Córdoba tras el accidente, después de que un compañero de su hermano los trasladara desde Madrid. "Fuimos al cuartel de la Guardia Civil, le tomaron la muestra de ADN a mi madre desde las ocho de la mañana y nos dijeron que viniéramos aquí", ha detallado.

En este sentido, ha cuestionado la demora en las identificaciones, teniendo en cuenta la cercanía del lugar del siniestro. "¿Por qué tanta lentitud? El pueblo está aquí al lado. No es que digas que hay que irse a dos horas de viaje", ha criticado, reclamando "un poquito de información" para las familias.

Fadón ha asegurado que las instituciones alegan la ley de protección de datos para no facilitar información, una explicación que considera "de vergüenza". "Hay protección de datos para lo que les da la gana", ha reprochado.

Asimismo, ha criticado la falta de coordinación y comunicación entre los organismos implicados. "No saben ni los que quedan ni cómo van las labores. Todo nos enteramos por la tele", ha insistido, añadiendo que las familias desconocen si "se siguen rescatando personas o no".

La hermana del trabajador desaparecido ha subrayado que la espera está siendo "desesperante" y ha pedido a las autoridades que vayan informando "aunque sea poco a poco". "Somos humanos. Tener un poco de compasión", ha reclamado.

Críticas a infraestructuras y a la gestión pública

Durante su intervención, Fadón ha cargado duramente contra el estado de las infraestructuras y el destino de los impuestos. "La sanidad está como el culo, las carreteras peor todavía. La carretera de Andalucía da vergüenza. Es la puerta de Andalucía y por ahí pasa todo el mundo", ha señalado.

En este contexto, ha asegurado que su marido, autónomo con una barbería en Boadilla, paga "impuestos desorbitados" sin que, a su juicio, se traduzcan en servicios públicos de calidad. "¿Para qué? ¿En qué se lo gastan?", se ha preguntado.

Ha recalcado, no obstante, que Renfe "no tiene culpa de nada" en la atención a las familias, destacando que la compañía ha facilitado alojamiento y apoyo psicológico. "Tenemos apoyo de psicólogos de Renfe, de Cruz Roja y de aquí de Córdoba. Renfe está llamando y preguntando si tenemos hotel. A todo el mundo", ha precisado.

Por el contrario, ha afirmado que ningún responsable institucional se ha puesto en contacto con ella. "A mí nadie me ha llamado. Ningún consejero, nadie de las instituciones. Y tengo al jefe de mi hermano aquí todo el santo día preocupado", ha señalado.

Exigencia de justicia

La hermana del camarero ha dejado claro que no busca compensaciones económicas. "Yo no quiero el dinero de nadie. Ese dinero no me va a recuperar a mi hermano", ha subrayado, insistiendo en que lo que exige es "justicia".

"Que rueden las cabezas que tengan que rodar. Esto no es culpa del ciudadano ni de Renfe. Esto es culpa de los de arriba, de los que se están gastando el dinero donde no se lo tienen que gastar", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado directamente al Ministerio de Transportes como entidad competente. "Me da igual de quién sea la culpa, pero que rueden cabezas", ha concluido.