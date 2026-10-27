Sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil se encierran en Interior para pedir una "jubilación digna"

Representantes de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han iniciado este martes un encierro pacífico e indefinido en las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. Las organizaciones dan este paso sin precedentes tras dar por rotas las conversaciones para lograr una "jubilación digna" y equiparar sus condiciones de retiro a las que perciben las policías autonómicas y locales.

La protesta se desencadenó tras una reunión mantenida con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Según denunciaron las organizaciones policiales, los responsables ministeriales trasladaron durante el encuentro que no podían comprometer la mejora de las prestaciones debido a la convocatoria formal de las elecciones generales del 29 de noviembre, paralizando el proceso de diálogo que ambas partes mantenían desde hacía casi un año.

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La medida de fuerza está secundada por las organizaciones policiales SUP, Jupol y UFP, junto a las entidades del instituto armado AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC, IGC y Unión de Cabos. A través de un manifiesto conjunto, los portavoces han hecho un llamamiento a los efectivos destinados en Madrid para concentrarse a las puertas de la sede ministerial y arropar la movilización en demanda de soluciones vinculantes antes del cambio de legislatura.

El freno gubernamental deja en el aire las bases fijadas en la mesa técnica del pasado 23 de septiembre, en la que Interior había valorado modificaciones de calado en el sistema de retiro. Aquella propuesta contemplaba elevar el haber regulador del grupo C1 hasta el entorno de los 39.000 euros anuales y permitir que la escala del grupo A2 alcance la pensión máxima de jubilación, aplicando la actualización tanto al Régimen General de la Seguridad Social como al sistema de Clases Pasivas para indexar el retiro a los salarios reales de los agentes en activo.