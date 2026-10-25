Decenas de ourensanos se concentran ante la Subdelegación del Gobierno contra la represión policial

Las principales ciudades gallegas fueron escenario este domingo de movilizaciones simultáneas para expresar el rechazo contra las intervenciones de las fuerzas de seguridad registradas a mediados de semana en A Coruña. Las protestas, articuladas por la organización juvenil Galiza Nova con el respaldo de organizaciones sindicales y estudiantiles, tuvieron su detonante en las cargas policiales que tuvieron lugar durante una concentración de rechazo a la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, saldada con contusionados y detenciones.

En Ourense, decenas de vecinos respondieron a la convocatoria y se dieron cita frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en el Parque de San Lázaro. La concentración discurrió en un ambiente pacífico y sin presencia visible de unidades policiales, congregando a ciudadanos de distintas edades, aunque con un marcado protagonismo de las generaciones más jóvenes. Entre pancartas de la CIG, de la Coordinadora da Mocidade Socialista y una visible bandera de Palestina, los asistentes corearon lemas como "Galiza será a tumba do fascismo" para censurar la respuesta policial de las últimas jornadas.

Durante el acto en la capital ourensana se dio lectura a un manifiesto en el que se tachó de "abuso" la intervención antidisturbios en la ciudad herculina, recordando que varios militantes resultaron heridos. Los convocantes denunciaron que las fuerzas de seguridad actúan con frecuencia como un "brazo ejecutor" destinado a coartar la protesta social. Más allá del ámbito policial, los portavoces vincularon el descontento a las dificultades socioeconómicas que afronta la juventud en Ourense y en Galicia, señalando el impacto de los precios del alquiler y la falta de oportunidades laborales que aboca a la emigración, al tiempo que llamaron a respaldar la huelga general del 11 de noviembre.

Respaldo en el resto de las ciudades gallegas

La movilización ourensana formó parte de un despliegue conjunto que tuvo su mayor concentración en A Coruña, donde cerca de 3.000 personas marcharon ante la Subdelegación institucional antes de que se registraran carreras y controles policiales sobre grupos dispersos de jóvenes en las calles adyacentes.

En el resto de la comunidad, las convocatorias contaron con el respaldo directo de cargos orgánicos y cargos públicos del BNG: unas 400 personas se reunieron en Lugo con la presencia de Olalla Rodil; dos centenares se manifestaron en la farola de Urzaiz de Vigo; un centenar lo hizo en la compostelana plaza Roxa con Néstor Rego; mientras que en Ferrol y Pontevedra decenas de personas y representantes municipales se sumaron a la denuncia de las cargas bajo pancartas contra el avance de los discursos reaccionarios.