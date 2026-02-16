Sube un 3,1% el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI): 1.221 euros mensuales por catorce pagas

Comercio y hostelería, los más impactados por la subida del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

La nueva cuantía del SMI, que quedará exento de tributación en el IRPF, supera en 37 euros al mes o en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales). El salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) beneficiará a 1,66 millones de trabajadores, el equivalente al 9% del total de asalariados en España, según estimaciones difundidas por CCOO. En concreto, el sindicato calcula que la subida del SMI beneficiará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa con salarios inferiores al nuevo SMI, el 9% de la población asalariada a tiempo completo. Extrapolando este porcentaje a los trabajadores a tiempo parcial, otras 239.000 personas se beneficiarían de la subida, dejando el número total de potenciales beneficiarios en 1,66 millones de asalariados.

Fuentes del sindicato precisan, no obstante, que se trata de una estimación “conservadora”, ya que el salario medio por hora trabajada a jornada parcial es inferior al de jornada completa, por lo que es razonable suponer que el porcentaje de trabajadores beneficiados sea mayor entre quienes trabajan a tiempo parcial.

Para realizar estos cálculos, CCOO ha utilizado datos de la Encuesta de Población Activa de 2024 y la media del coste salarial ordinario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) de los tres trimestres disponibles de 2025.

Según el sindicato, el SMI tiene mayor incidencia en colectivos con peores condiciones laborales, como mujeres, jóvenes, extranjeros y temporales, así como en sectores como agricultura, hostelería y comercio, especialmente en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía.

Mujeres y jóvenes, los más beneficiados

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida: el 61% de las personas que recibirán la subida del SMI serán mujeres. La incidencia del SMI entre ellas es casi el doble que entre los hombres.

En términos relativos, el 12,4% de las mujeres asalariadas se verá afectado por la subida, frente al 6,3% de los hombres.

La mayoría de perceptores del salario mínimo son mujeres mayores de 35 años, con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios y viven en Andalucía.

Casi dos de cada tres beneficiarios tienen 35 o más años, mientras que el 34% tiene menos de 35.

Entre los jóvenes, la incidencia es especialmente alta: se beneficiará el 19,5% de los asalariados hasta 24 años y el 10,9% de los de 25 a 34 años.

Mayor impacto en temporales y extranjeros

El 80% de los beneficiados tiene contrato indefinido, lo que refuerza el papel del SMI como sostén salarial de empleos estables.

El 20% restante cuenta con contrato temporal, una proporción superior a la media de temporalidad, reflejando la mayor exposición de este colectivo al salario mínimo.

La incidencia del SMI es del 12,9% entre temporales frente al 8,4% entre indefinidos.

Tres de cada cuatro perceptores tienen nacionalidad española o doble nacionalidad. Aunque la incidencia es mayor entre personas con solo nacionalidad extranjera (15,2% frente al 8%), la mayoría de beneficiarios siguen siendo ciudadanos españoles.

Comercio y hostelería, los más impactados

Por sectores, comercio y hostelería concentran el mayor número de beneficiados, seguidos a distancia por sanidad, educación, administración pública, servicios financieros y profesionales, otros servicios y agricultura.

Casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en comercio u hostelería. La incidencia es mayor en sectores con salarios más bajos: agricultura (27%), otros servicios (25%) y comercio y hostelería (13%).

CCAA con mayor impacto

El 59% de los beneficiarios se concentra en Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. La incidencia está por encima de la media en las dos primeras y por debajo en Madrid y especialmente en Cataluña.

Las comunidades con mayor incidencia del SMI son Canarias (18%), Extremadura (16,1%), Murcia (13,5%) y Andalucía (13,2%), regiones con un elevado peso de sectores con peores condiciones laborales.