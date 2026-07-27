La ola de calor aumenta a niveles extremo el peligro de incendios forestales en España

El peligro de incendios se disparará este martes 28 de julio a niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país ante una subida de temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pues como ha avanzado su portavoz esta semana, "el protagonista va a ser una vez más el calor intenso", con un nuevo ascenso de los termómetros.

De este modo, España está "a las puertas de un nuevo episodio cálido que probablemente derive en otra ola de calor". En este contexto, este lunes el peligro de incendios es moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste.

En los próximos días, el calor será muy intenso en España, con ausencia casi total de precipitaciones y un riesgo de incendios en niveles muy altos o extremos.

"Julio, ahora mismo, con los datos actualmente disponibles y el pronóstico hasta final de mes, está empatado como el mes más cálido junto con julio de 2022, de todos los meses de toda la serie", ha precisado el portavoz.

Del Campo ha recordado que hasta este domingo se habían calcinado en España 153.000 hectáreas, según el sistema Copernicus de la Comisión Europea, "una cifra que supera el promedio anual de los últimos 20 años en España, que se cifra en 95.000 hectáreas en todo un año completo".

El peligro de incendios forestales estará en valores moderados este lunes en buena parte del norte y centro peninsular, aunque se situará en valores muy altos o extremos en zonas de Galicia, sur de Castilla y León, oeste de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, regiones mediterráneas, Andalucía y Extremadura.

En cuanto al pronóstico del tiempo, Del Campo ha indicado que este lunes suben las temperaturas de forma generalizada después de un fin de semana con ambiente que ha sido "incluso fresco" para la época del año.

Así, se superarán los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 grados en Extremadura y el Valle del Guadalquivir, con levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana.

También soplará fuerte el levante en esa zona el martes, día en el que seguirán subiendo las temperaturas nocturnas y diurnas en prácticamente todo el país, con mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, Extremadura y Valle del Guadalquivir, y máximas que superarán generalizadamente los 36 a 38 grados, salvo en zonas costeras.

Entre 38 y 40 grados se darán en el sur de Galicia, Valle del Ebro, zona centro y mitad sur; y más de 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. De nuevo será una jornada de cielos despejados y ausencia de precipitaciones.

A partir del martes, el calor y la sequedad harán que se dispare el peligro de incendios a valores muy altos o extremos en casi todo el país, situación que se mantendrá o incluso "irá a peor en los días siguientes".

El miércoles será de nuevo un día sin precipitaciones, salvo alguna posible tormenta aislada en zonas de montaña del interior oriental peninsular, y continuará el viento de levante fuerte en el Estrecho y la Campiña gaditana. Asimismo, continuará el ascenso térmico en el centro y este de la Península y en Baleares.

Se superarán los 36 a 38 grados en buena parte del interior peninsular y en Baleares, e incluso los 38 a 40 grados en el Cantábrico oriental, con más de 40 grados en el Valle del Ebro y zonas bajas del centro y sur peninsular.