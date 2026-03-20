El Gobierno rebaja al 10% el IVA de los combustibles entre las medidas anticrisis por la guerra de Irán

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima un nuevo decreto de medidas anticrisis para tratar de paliar los efectos por la guerra de Irán que incluirá una rebaja del IVA aplicado a la electricidad (al llegar a un umbral por ahora desconocido), el gas y los carburantes hasta el 10%, según confirman fuentes parlamentarias. Esta iniciativa busca aliviar el impacto del encarecimiento energético en los hogares y las empresas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

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Entre las medidas más destacadas figura también la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, así como la reducción del IVA en las entregas de bienes, que pasará del 21% al 10%. Estas decisiones suponen un giro hacia políticas fiscales de alivio inmediato, con el objetivo de contener la inflación y sostener el consumo interno.

Sin embargo, el plan que el presidente del Gobierno anunciará este viernes no tendrá el mismo alcance que el aprobado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Según diversas fuentes, el Ejecutivo optará en esta ocasión por una estrategia más selectiva y contenida.

Irán, una incógnita

El impacto macroeconómico del conflicto en Irán, auque se considera menor en comparación con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, afecta directamente a sectores como los transportistas, agricultores o ganaderos, además de a los propios particulares que llevan semanas viendo como su nivel de vida se encarece.