Vídeo | La Policía ejecuta el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que llevaba 70 años en su casa
PROTESTAS MULTITUDINARIAS
La mujer, de 87 años, espera en su vivienda mientras la comitiva judicial ejecuta el lanzamiento, rodeada de personas que se han concentrado para apoyarla
Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro, afronta este miércoles su cuarto intento de desahucio de la vivienda en la que reside desde hace más de 70 años.
La mujer ha permanecido en su casa mientras en el exterior cientos de personas se han concentrado para tratar de impedir el lanzamiento. Durante la noche, vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid instalaron una acampada frente al edificio.
La protesta continuó este miércoles con decenas de activistas frente al portal, bajo consignas como «Maricarmen se queda». La Policía Nacional estableció un cordón en la zona mientras los manifestantes intentaban impedir la entrada de la comisión judicial.
A la movilización se sumaron también rostros conocidos de la cultura, entre ellos Ana Belén, Carlos Bardem y Juan Diego Botto, que acudieron a mostrar su apoyo a la vecina.
La vivienda, otro frente abierto en Madrid
El caso de Maricarmen se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler en Madrid. El precio medio en la capital se situó en 23,3 euros por metro cuadrado en agosto, un 5,1% más que un año antes, según Idealista.
La situación también ha abierto un nuevo frente político en torno a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que defiende no intervenir los precios del alquiler y sostiene que aumentar la regulación genera más problemas para los propietarios y puede reducir la oferta. El desahucio de Maricarmen ha sido utilizado por organizaciones de inquilinos para reclamar a la Comunidad de Madrid una alternativa habitacional para la mujer.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
SUSTANCIA PENDIENTE DE ANÁLISIS
Trasladados cinco menores al HULA tras encontrar unas pastillas que podrían ser éxtasis en un autobús escolar
VALOR SUPERIOR A LOS 9.000 EUROS
Cinco investigados tras ser sorprendidos quemando más de 400 kilos de cobre en Arteixo