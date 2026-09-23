Vídeo | La Policía ejecuta el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que llevaba 70 años en su casa

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio.

Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro, afronta este miércoles su cuarto intento de desahucio de la vivienda en la que reside desde hace más de 70 años.

La mujer ha permanecido en su casa mientras en el exterior cientos de personas se han concentrado para tratar de impedir el lanzamiento. Durante la noche, vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid instalaron una acampada frente al edificio.

La protesta continuó este miércoles con decenas de activistas frente al portal, bajo consignas como «Maricarmen se queda». La Policía Nacional estableció un cordón en la zona mientras los manifestantes intentaban impedir la entrada de la comisión judicial.

A la movilización se sumaron también rostros conocidos de la cultura, entre ellos Ana Belén, Carlos Bardem y Juan Diego Botto, que acudieron a mostrar su apoyo a la vecina.

La vivienda, otro frente abierto en Madrid

El caso de Maricarmen se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler en Madrid. El precio medio en la capital se situó en 23,3 euros por metro cuadrado en agosto, un 5,1% más que un año antes, según Idealista.

La situación también ha abierto un nuevo frente político en torno a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que defiende no intervenir los precios del alquiler y sostiene que aumentar la regulación genera más problemas para los propietarios y puede reducir la oferta. El desahucio de Maricarmen ha sido utilizado por organizaciones de inquilinos para reclamar a la Comunidad de Madrid una alternativa habitacional para la mujer.