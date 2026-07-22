Sumar propone ampliar hasta 2028 la prórroga de los alquileres y negocia nuevas medidas antidesahucios

Sumar ha confirmado que el nuevo decreto ley de vivienda que prevé impulsar antes de que finalice el verano incluirá una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta junio de 2028, además de nuevas medidas destinadas a proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.

La formación sostiene que la iniciativa podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares en toda España.

Prórroga extraordinaria de hasta dos años

La principal medida contemplada en el decreto es una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. Según explica Sumar, los inquilinos cuyos contratos venzan dentro de ese periodo podrán solicitar la ampliación, lo que incrementaría en cerca de un millón el número de potenciales beneficiarios respecto a las previsiones iniciales. La propuesta llega después de que el Congreso rechazara anteriormente un decreto con objetivos similares, lo que obligó a renegociar el contenido del texto para intentar recabar más apoyos parlamentarios.

Regulación del alquiler de temporada y habitaciones

El futuro decreto también incluirá medidas para regular el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones.

El objetivo es evitar que estas modalidades se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la normativa del alquiler de vivienda habitual o los límites de precios establecidos en las zonas declaradas tensionadas. Desde Sumar consideran que este tipo de contratos se han convertido en algunos casos en una vía para sortear las restricciones previstas en la legislación vigente.

Otra de las medidas previstas es el aumento de la tributación de las viviendas turísticas mediante la aplicación de un IVA del 21%.

Asimismo, el texto contempla un endurecimiento del régimen sancionador relacionado con la publicidad de este tipo de alojamientos en plataformas digitales, con la intención de desincentivar el crecimiento de los pisos turísticos en determinados mercados inmobiliarios.

Negociación de medidas antidesahucios

Además de las medidas ya definidas, Sumar quiere negociar con los distintos grupos parlamentarios nuevas iniciativas para reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. La formación plantea mecanismos que permitan evitar desahucios de familias vulnerables y garantizar alternativas habitacionales cuando se produzcan procedimientos de lanzamiento. El contenido definitivo del decreto dependerá de las negociaciones que se desarrollen durante las próximas semanas en busca de una mayoría suficiente para su aprobación en el Congreso.