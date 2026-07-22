El alquiler temporal moviliza al año 14 millones de euros en la provincia de Ourense

El mercado del alquiler de vivienda no habitual en la provincia de Ourense ha experimentado un notable crecimiento económico, alcanzando un volumen de negocio anual de 14,28 millones de euros, según las últimas estadísticas oficiales publicadas por la Agencia Tributaria correspondientes a la campaña del IRPF de 2025 (ejercicio fiscal 2024). Estas cifras, que solo admiten comparación con los 11,27 millones ingresados el año previo debido a que Hacienda ha mantenido históricamente este desglose estadístico bajo llave, confirman que el negocio no para de crecer al registrar un repunte del 26,7 % en solo doce meses.

El impulso registrado por este sector responde tanto a la ampliación de la oferta disponible como al acelerado encarecimiento de los precios. La provincia de Ourense suma ya 1.730 viviendas declaradas bajo esta tipología, un 8,5% más que las 1.594 contabilizadas en el periodo precedente. En cuanto a las tarifas aplicadas, la renta media mensual pasó de 744 a 887 euros en el último balance fiscal (+19,2%), mientras que el precio por metro cuadrado se elevó desde los 8,2 hasta rozar los 9,7 euros mensuales.

A diferencia del arrendamiento tradicional, Hacienda agrupa bajo la categoría de uso no habitual a cualquier contrato en el que el inmueble no constituya la residencia fija del inquilino, siendo la gran mayoría viviendas de uso turístico. En este último caso, no obstante, cabe señalar que una buena parte de la oferta ya no está en manos de particulares, sino de sociedades creadas expresamente para la explotación de estos pisos. Junto a esta oferta turística conviven los alquileres de temporada para universitarios en el Campus de Ourense y las estancias de profesionales desplazados por trabajo.

La creciente profesionalización del sector impulsa las tarifas al alza y sitúa la mensualidad media en los 887 euros. Esta cifra duplica ampliamente los 409 euros que se pagan por un arrendamiento residencial permanente, donde el metro cuadrado cotiza a 4,9 euros frente a los 9,7 euros de la oferta temporal. De este modo, la modalidad no habitual aporta ya más de 14,2 millones a un mercado del alquiler orensano que en su conjunto alcanza los 85,3 millones de euros anuales.

A pesar de su aparente mayor rentabilidad bruta -un 6,9% en la modalidad no habitual frente al 5,3% del mercado residencial tradicional-, cabe recordar que los ingresos por el alquiler de apartamentos turísticos u otras modalidades de corta y media estancia pagan más impuestos. En concreto, la normativa que regula el IRPF incluye una desgravación del 50% de las cantidades cobradas por este concepto por los contribuyentes cuando la vivienda se destina a residencia habitual. Una desgravación que puede llegar al 90% si se cumplen determinados requisitos, como no subir el alquiler cuando el inmueble se encuentra en una zona declarada como tensionada.

A la cola en ingresos, líder en días de ocupación

Dentro del conjunto autonómico, la provincia de Ourense registra el volumen de negocio más modesto en alquiler no habitual, con 14,28 millones de euros anuales. Esta cifra la sitúa lejos de los registros alcanzados por A Coruña (112,23 millones) y Pontevedra (92,34 millones) -ambas con un fortísimo componente de turismo costero-, e incluso por debajo de Lugo (28,65 millones).

En cuanto a las condiciones del mercado, Ourense registra la tarifa mensual media más ajustada de Galicia en esta modalidad, con 887 euros frente a los 1.552 euros de Pontevedra, los 1.226 euros de Lugo o los 1.064 de A Coruña. Sin embargo, la provincia destaca por mostrar la mayor estabilidad del mapa autonómico al alcanzar un promedio de 283 días alquilados al año. Esta cifra supera con claridad la intensidad de ocupación registrada en plazas con mayor perfil vacacional como Pontevedra (231 días) o Lugo (240 días). Asimismo, Ourense alcanza una rentabilidad bruta del 6,9%, la segunda más alta de Galicia tras Lugo (7,3%).