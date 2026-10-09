Sumar elige a Verónica Martínez Barbero como su líder en el Frente Amplio y pide a sus socios negociar con discreción

Movimiento Sumar ha acordado situar a su coordinadora y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, como su referente electoral para integrarse en las futuras listas de Frente Amplio y reclama a sus aliados políticos negociar con "discreción y generosidad" la confección de la candidatura. Así lo traslada la formación después de que las negociaciones para elegir candidato a las elecciones generales del 29N y el peso que tendrá cada partido en la candidatura se hayan enturbiado.

Más Madrid propuso que la líder electoral fuera la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por la circunscripción de Barcelona, mientras que reclama encabezar los primeros puestos en la capital con sus referentes. Por su parte, IU y Comuns respondían que las negociaciones no estaban cerradas y que había que alcanzar un acuerdo global.

Colau se ha mostrado dispuesta a ser la candidata de Frente Amplio si incluye a Podemos y otros partidos de ámbito territorial como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. Mientras, estas últimas formaciones apelan a una lista de unidad liderada por ellas y sin integrarse orgánicamente en Frente Amplio. Del lado de Podemos, se ha reafirmado la exigencia de celebrar primarias abiertas.

Con este contexto, Movimiento Sumar lamenta que en los últimos días se hayan sucedido mensajes sobre las propuestas de candidatura de las distintas organizaciones, cuando en su caso han optado por "guardar silencio" y mantener la "discreción" que, consideran, debe tener cualquier proceso de diálogo.

También apunta que su máximo órgano de dirección se reunió este jueves por la tarde y aprobó, con un 98 % de apoyos, que la portavoz del grupo Sumar en el Congreso y colíder del partido lidere su representación electoral dentro de Frente Amplio. "De nuevo, lo hemos hecho con discreción y sin levantar la voz", reivindican. Martínez Barbero concurrió en las pasadas elecciones por las listas de Galicia.

Movimiento Sumar advierte de que las formaciones de izquierda tienen una "responsabilidad compartida" con la ciudadanía y que lo importante es avanzar en materia de vivienda y subir el salario mínimo.

Volver al espíritu del inicio

Por todo ello, insta a sus aliados a sentarse en la mesa de negociación con la disposición que han mantenido en los últimos meses para construir un "proyecto común con generosidad y amplitud". "Un proyecto donde quepa todo el mundo y donde tomemos las decisiones de forma conjunta, pensando en todo eso que es fundamental", ha ahondado Movimiento Sumar.

También ha subrayado que tienen propuestas propias para Frente Amplio, pero que no van a opinar en los medios sobre candidatos ni sobre sus métodos de elección.