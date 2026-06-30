El Supremo plantea consultar al TJUE la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno

Personal de la Cruz Roja atiende a un grupo de migrantes llegados a El Hierro.

El Tribunal Supremo ha planteado a varias comunidades autónomas la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante las dudas sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el régimen aprobado podría entrar en colisión con el Pacto de Migración y Asilo de la UE, por lo que pide a las partes que se pronuncien sobre la procedencia de acudir al tribunal europeo.

Recurso de comunidades autónomas

La decisión llega tras los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, que cuestionan la legalidad de la medida y su encaje con la normativa europea en materia de extranjería y retorno. Los magistrados plantean si es compatible con el derecho comunitario que personas en situación irregular no sean sometidas a órdenes de retorno y, en su lugar, puedan acceder a un permiso de residencia temporal de forma generalizada.

El Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes para posicionarse sobre la posible consulta al TJUE, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas recurrentes.