El largo viacrucis de un migrante en Ourense antes de conseguir papeles

Miguel Ángel Gil arribó con su familia desde Venezuela en 2019. / Dainelys Díaz, doctora veterinaria, llegó a Ourense desde Cuba en 2024.

Miguel Ángel Gil, su esposa y sus tres hijos escaparon de Venezuela en 2019; un intento de secuestro a los niños fue el catalizador de su decisión. En el 2024, dentro del avión en el aeropuerto cubano José Martí, Dainelys Díaz estaba nerviosa: temía que una orden absurda del régimen le impidiera abandonar la isla. El destino: España. En ambos casos debían portar un pasaje de regreso que no sería utilizado.

Miguel Ángel Gil arribó con su familia desde Venezuela en 2019.

El primer paso, y fundamental para ellos, era empadronarse

El paso fundamental

Las rutas de Dainelys y la familia de Miguel Ángel coincidieron en Ourense. La cubana se alojaría en la zona de A Milagrosa con su esposo, quien ya estaba en la ciudad desde 2023; la duración de su visa era de solo quince días. Los Gil Gollino fueron recibidos por la cuñada de Miguel Ángel en la calle Curros Enríquez.

El primer paso, y fundamental para ellos, era empadronarse. Sin embargo, no todos los migrantes pueden empadronarse de forma tradicional. En caso de estar viviendo en un centro de acogida gestionado por Servicios Sociales, estos se encargan de asignar una dirección o un “domicilio de referencia” para que el migrante pueda, de esta forma, acceder a servicios básicos como la asistencia sanitaria pública. Los niños, una vez inscritos en este registro administrativo, pueden ser matriculados en el colegio correspondiente.

Los Gil Gollino, en su momento, decidieron aplicar a la solicitud de protección internacional

Trabajo en negro

Dainelys necesitaba esperar dos años de estancia efectiva en territorio español que le permitieran solicitar una residencia por arraigo familiar, social o laboral. Su esposo se encontraba igualmente en situación irregular. Los Gil Gollino, en su momento, decidieron aplicar a la solicitud de protección internacional; de esta forma, en seis meses se activaría el permiso de trabajo. Pero conseguir la cita en la policía, cuando se realiza por gestión propia, debe hacerse con una mezcla de insistencia y paciencia. A través de abogados, el tiempo puede reducirse considerablemente.

“A los dos meses conseguimos la cita y nos dieron una primera resolución de residencia por razones humanitarias, pero sin permiso para trabajar”, explica Miguel Ángel.

En el caso de las mujeres, este mercado laboral informal es más accesible

Entonces tocaba para ellos la búsqueda de trabajo “en negro”. En el caso de las mujeres, este mercado laboral informal es más accesible: perfiles como asistente doméstica o cuidadora de personas mayores son los más fáciles de conseguir. Además, al ser tareas puertas adentro, su margen de protección es mayor. Para los hombres, el grado de exposición incrementa: labores como ayudante de cocina, repartidores, agricultura o construcción suponen incrementar la posibilidad de ser interceptado por la policía, hecho que puede derivar en multas de 501 a 10.000 euros o en la apertura de un expediente de expulsión.

Procesos burocráticos y administrativos extensos, sumados a la necesidad de conseguir sustento económico para alimentarse, comprar ropa o contribuir a los hogares donde son recibidos, hacen que muchos migrantes sean víctimas de personas inescrupulosas respecto a los pagos por servicios prestados, que en algunos casos son insuficientes o, en otros, no se efectúan. La situación irregular o de espera por la aprobación del permiso de trabajo, de quien ha realizado labores así es un factor de peso para que hechos de esta naturaleza ocurran con frecuencia.

“Como soy informático y diseñador gráfico, desde Venezuela traía una cartera de clientes, entonces hasta que nos llegó el permiso de trabajo pude continuar diseñando páginas web y tener algunos ingresos. Cuando se nos activó el permiso de trabajo, me hice autónomo”, detalla Miguel Ángel. En el caso de Dainelys, sus ocupaciones variaron acorde a una recomendación o necesidad puntual: atender a señoras mayores como suplente de internas, limpiezas esporádicas de casas o cuidado de niños fueron varias de sus ocupaciones temporales.

Dainelys Díaz, Doctora Veterinaria, llegó a Ourense desde Cuba en 2024. | Martiño Pinal

La opción más viable para quien no tiene recursos se encuentra en instituciones como Cáritas

Redes de apoyo

La opción más viable para quien no tiene recursos se encuentra en instituciones como Cáritas, donde se provee de comida y cena diaria a centenares de personas, además de ayudas de otra naturaleza. “Aparte de los alimentos, nos dieron libros para el colegio de los niños y juguetes también”, detalla Miguel Ángel. El clima es un factor importante en el proceso de adaptación, y arribar desde países tropicales como Venezuela y Cuba repercute en que muchos migrantes no dispongan de la ropa adecuada. El ropero de Cáritas se vuelve entonces la alternativa para que puedan proveerse de forma gratuita de ropa invernal y de cama.

Otro sistema de ayuda fundamental para los Gil Gollino fue la Asociación Redmadre. “Nuestra hija menor era bebé y allí nos dieron pañales, leche, ropa. Fue un gran apoyo para nosotros en ese momento”, resalta Miguel Ángel.

La Cruz Roja es otra institución que recibe a centenares de migrantes y gestiona ayudas alimenticias, como vales para supermercado, equivalentes a 80 euros para la compra de alimentos. La Fundación Juan Soñador de los Salesianos o Alma Llanera, del colectivo venezolano, también ofrecen acompañamiento jurídico, orientación laboral y social para guiar a quienes desconocen totalmente sus derechos como migrantes y los procesos que deben realizar.

Una alternativa de cara al acceso al mercado laboral, tanto para migrantes irregulares como para solicitantes de asilo, son los cursos de formación

Cursos de formación

Una alternativa de cara al acceso al mercado laboral, tanto para migrantes irregulares como para solicitantes de asilo, son los cursos de formación. Aunque para los primeros no disponer de un NIE es un obstáculo, pues más allá de ser capacitados deben continuar esperando por el tiempo reglamentario para solicitar la residencia o el acceso a un estatus legal mediante matrimonio, como en el caso de Dainelys, pues su esposo esperaba por la resolución que le otorgara la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática.

Cáritas dispone de programas de cursos de formación digital, confección de currículos laborales y seminarios sobre cómo responder en entrevistas de trabajo. Para los migrantes no hispanohablantes, ofrece clases de castellano para facilitarles el acceso a las gestiones que deben realizar.

Por su parte, Cruz Roja realiza cursos formativos sobre orientación laboral, economía doméstica y ahorro energético, además de clases sobre el entorno cultural y social, que proporcionan un mejor conocimiento del entorno donde residen y a donde podrían acudir una vez capacitados para trabajar.

Ayuda económica

En el apartado económico existe la Ayuda de Emergencia Social del Concello, cuyo pago es único y asciende a 800 euros para familias de migrantes que tienen dificultades para cubrir los gastos comunes del hogar (alquiler, luz, agua o medicamentos). Esta se gestiona mediante trabajadores sociales, quienes hacen una visita al lugar donde residen los migrantes y evalúan la necesidad real de la ayuda acorde a las condiciones de la vivienda, ingresos regulares o la falta de estos; en caso de ser aprobada, la ayuda se realiza mediante una transferencia bancaria.

Las opciones para abrir una cuenta bancaria son reducidas

Sin embargo, para recibir este beneficio existe una limitación: en el caso de migrantes en situación irregular, al no disponer de un NIE, las opciones para abrir una cuenta bancaria son reducidas. Entidades como el BBVA, si bien ofrecen la posibilidad de obtener una cuenta bancaria con pasaporte, la condición impuesta es la de contratar un seguro médico de copago con cuotas mensuales o trimestrales por un año.

Si bien este requisito no es obligatorio por ley, el desconocimiento de este derecho y la necesidad de disponer de un medio para recibir ingresos, hacer compras y pagos con tarjetas condicionan la aceptación de esta oferta, lo que tiene la capacidad de incrementar la vulnerabilidad económica.

Para Miguel Ángel y su familia, las condiciones económicas y sociales han cambiado mucho desde su arribo a Ourense

El cambio definitivo

Para Miguel Ángel y su familia, las condiciones económicas y sociales han cambiado mucho desde su arribo a Ourense. Su esposa se encuentra insertada en el campo de la hostelería. Él ha continuado realizando trabajos de diseño con pagos acordes a la calidad de sus servicios. Los niños estudian música y artes marciales, insertados de lleno en el mundo escolar y deportivo de la ciudad.

Dainelys Díaz obtuvo su residencia dos años después de su llegada gracias al arraigo familiar. Mientras aguarda por la homologación de su título de Doctora Veterinaria, trabaja en una empresa de servicios de limpieza. Si bien ser migrante es un paciente oficio y el trayecto para lograr objetivos puede estar lleno de obstáculos y experiencias desagradables, incluso desalentadoras, las esperas también tienen su recompensa.