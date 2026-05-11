Víctor de Aldama y Koldo García pasan ahora a la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citó a declarar este jueves como investigados al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, dentro de la investigación del denominado ‘caso Koldo’ por los contratos de material sanitario adjudicados en Baleares durante la pandemia.

El magistrado adoptó la decisión tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las adjudicaciones de mascarillas vinculadas a la presunta trama. En un auto, Moreno ordenó además el traslado de Koldo García desde la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanece en prisión provisional desde noviembre junto a Ábalos, hasta la sede judicial para prestar declaración.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la comparecencia de ambos investigados para profundizar en las relaciones entre los integrantes de la supuesta organización criminal, entre los que figuran Aldama, Koldo García y el exministro de Transportes.

Según el informe de la UCO, los contratos de suministro sanitario “constituirán parte de la razón de ser” de los pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo que Aldama presuntamente entregaba a Koldo García. Los investigadores sostienen que esa relación permitía al empresario “tener acceso” a Ábalos. El documento también señalaba que esos pagos continuaron hasta ocho meses después de la salida de Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes en julio de 2021. La Guardia Civil interpretó que este “patrón” no respondía a actuaciones concretas, sino al mantenimiento de una supuesta capacidad de influencia para obtener “lucro económico”.

Paso por el Supremo

A finales de abril, Koldo García, Aldama y Ábalos declararon como acusados ante el Tribunal Supremo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Durante su comparecencia, Koldo defendió su inocencia y aseguró que no decidió “nada” sobre las compras realizadas desde Transportes. Explicó que Ábalos le encargó centrarse en la recepción del material sanitario y afirmó que trató de ayudar “en todo lo que pude y en lo que me pedían”.

Por su parte, Aldama reconoció su participación en la presunta trama y aseguró que entregaba 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo con dinero procedente de supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

La Audiencia Nacional también investiga presuntos amaños de contratos y pagos en metálico vinculados al Partido Socialista entre los años 2017 y 2024 en una pieza que todavía continúa bajo secreto de sumario.