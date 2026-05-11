El temporal obliga a amarrar el MV Hondius en Granadilla durante la evacuación por el brote de hantavirus

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sigue marcado por la evolución del operativo de evacuación en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), condicionado en las últimas horas por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

El fuerte viento y el oleaje han obligado a la Capitanía Marítima a recomendar el amarre de la embarcación, una medida avalada por el Ministerio de Sanidad para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de los equipos desplegados en la operación.

Según han informado fuentes oficiales, el buque permanecerá atracado “el tiempo mínimo imprescindible”, únicamente el necesario para completar el desembarco en condiciones de seguridad y permitir posteriormente su salida hacia Países Bajos, con destino al puerto de Róterdam.

La decisión ha sido adoptada en coordinación con la dirección del dispositivo de emergencia, en el que participan los ministerios de Sanidad, Interior y Política Territorial, cuyos titulares han informado este lunes desde el propio puerto tinerfeño sobre la evolución del operativo.

En paralelo, los 28 pasajeros que aún permanecían a bordo serán trasladados finalmente en dos vuelos hacia Países Bajos, una modificación del plan inicial que prevé completar la evacuación antes del final de la jornada. Parte de los viajeros ya ha sido desembarcada en fases previas del dispositivo.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado además que los 14 pasajeros españoles evacuados previamente permanecen en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se les están realizando pruebas diagnósticas para confirmar o descartar contagios.

El dispositivo continúa activo mientras se ultiman las labores de evacuación y la posterior salida del crucero, en un contexto marcado por la alerta sanitaria y la vigilancia epidemiológica del brote.

Sigue en directo el seguimiento del MV Hondius en Granadilla (Tenerife)