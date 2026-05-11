El operativo del MV Hondius por hantavirus encara su fase final con la evacuación de los últimos 34 pasajeros

Pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus desembarcan de un avión en el aeropuerto de Eindhoven. El avión, procedente de la isla canaria de Tenerife, aterrizó con un total de 26 pasajeros y tripulantes del "Hondius"

El dispositivo de emergencia desplegado para gestionar la crisis sanitaria a bordo del buque MV Hondius encara este lunes su segunda y definitiva jornada. Tras el fallecimiento de una pasajera en Johannesburgo por hantavirus, el centro de mando coordinó ayer el desembarque de 94 personas de 19 nacionalidades bajo estrictos protocolos de seguridad.

Se espera que a última hora de esta tarde el buque quede vacío y pueda retomar su ruta tras las labores de avituallamiento.

Seguimiento de los ciudadanos españoles

Los 14 ciudadanos españoles evacuados ayer se encuentran ya en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Según fuentes sanitarias, todos han llegado en buen estado y han iniciado ya su primer día de cuarentena bajo los protocolos de aislamiento previstos.

Respecto a las dos mujeres que permanecen bajo vigilancia en Alicante y Barcelona por haber sido contactos estrechos de la fallecida, las noticias son favorables. La paciente de Alicante ha arrojado dos resultados negativos en pruebas PCR, mientras que la de Barcelona cuenta con un primer negativo. Ambas evolucionan favorablemente, aunque deberán permanecer en cuarentena y someterse a nuevas pruebas de confirmación en las próximas 48 horas.

Alerta en los vuelos internacionales

A pesar de que el operativo se ha desarrollado con normalidad, la vigilancia epidemiológica ha detectado las primeras incidencias fuera de nuestras fronteras. Las autoridades sanitarias de Francia han informado de que un pasajero del vuelo de repatriación galo ha manifestado síntomas compatibles con el virus, lo que ha activado de inmediato los protocolos de seguimiento. Una situación similar se ha reportado desde Estados Unidos, donde se mantiene la vigilancia sobre otro de los viajeros.

El cronograma para la jornada de lunes

El buque ha iniciado las maniobras de repostaje y avituallamiento a primera hora de este lunes. El objetivo es completar la evacuación de las 34 personas que aún permanecen a bordo durante la tarde. El calendario de salidas depende de la llegada de los vuelos de repatriación:

Vuelo de Australia: Está prevista la salida de seis personas.

Vuelo de Países Bajos: Se espera la evacuación de 18 pasajeros de diversas nacionalidades.

Una vez completado el traslado de estos dos grupos, se dará por finalizada la fase de desembarco y el buque podrá zarpar de aguas españolas.

Respuesta a las incidencias del protocolo

Desde el puesto de mando se ha querido dar una respuesta oficial a dos imágenes que generaron alarma. Sobre el técnico sin equipo de protección (EPI), Sanidad ha aclarado que se trata de un psiquiatra que acompañaba a los pasajeros para apoyo emocional; el profesional utilizó todas las medidas de protección dentro del vehículo y se despojó del material siguiendo el protocolo previsto al llegar al aeropuerto.

Asimismo, ante la imagen de un pasajero con la mascarilla bajada, las autoridades han restado importancia al hecho, recordando que ninguno de los desembarcados es, a día de hoy, un paciente confirmado. No obstante, todos los pasajeros seguirán bajo estricto control sanitario en sus países de destino.

Situación institucional entre Gobierno central y canario

El éxito técnico de la operación se ha visto empañado por el clima de fricción política entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Desde el centro de mando se lamentó la ausencia de representantes del Gobierno de Canarias en el operativo, a pesar de haber sido invitados. "Podemos estar orgullosos del éxito de la operación", señalaron fuentes del dispositivo en un mensaje directo al presidente Fernando Clavijo.

El viento y el oleaje complican la evacuación

Las condiciones meteorológicas adversas están dificultando este lunes las labores de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, obligando a extremar las medidas de seguridad en el operativo desplegado en puerto.

El fuerte viento y el oleaje en la zona han llevado a la Capitanía Marítima a recomendar a la dirección de la emergencia el amarre de la embarcación en el Puerto de Granadilla, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de los equipos de rescate y apoyo.

Según las autoridades, el crucero permanecerá atracado el tiempo mínimo imprescindible, únicamente el necesario para completar las tareas de evacuación en condiciones seguras y estabilizar la situación operativa.

Esta decisión permitirá, una vez finalizado el dispositivo, agilizar la salida del MV Hondius rumbo a Países Bajos, su destino previsto tras la emergencia.

Esta es la imagen en directo del MV Hondius amarrado en Granadilla

El MV Hondius zarpa en hora del puerto de Tenerife en dirección a Países Bajos después de desembarcar los últimos 28 pasajeros y tripulantes

El MV Hondius ha zarpado del puerto de Tenerife en dirección a Países Bajos, donde será desinfectado, cumpliendo la hora prevista desde la jornada de ayer domingo.

El barco comenzó la operativa de desamarrado a las 19.00 horas (hora canaria), tal y como estaba programado, y a las 19.10 horas ya había salido del recinto portuario del sur de Tenerife.

El crucero tardará unos 5 días en llegar al puerto de Róterdam, salvo cambios de última hora, donde las autoridades se harán cargo de un fallecido que se encuentra a bordo y la embarcación será desinfectada y limpiada.

Los últimos pasajeros y la parte de la tripulación que no va a trasladar el MV Hondius hasta Países Bajos ha desembarcado del crucero sobre las 18.30 horas (hora canaria), tras confirmarse que los dos aviones que les trasladarán ya habían aterrizado en el aeropuerto de Tenerife sur.

En la operación han descendido del barco 28 personas forradas en fundas de plástico verdes, con mascarillas y con parte de sus pertenencias (el resto se quedan en el barco) en bolsas de plástico blancas.

Los 28 se han ido alineando manteniendo una distancia de seguridad de metro y medio aproximadamente en el dique del puerto de Granadilla, hasta que todos han descendido, para luego dirigirse hacia los autobuses de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que les trasladará a los aeropuertos.

El segundo de los dos aviones que restaban para completar la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius aterrizó poco antes, unos minutos pasadas las 18 horas, según han explicado a Europa Press fuentes aeroportuarias.

Un español da positivo provisional en la prueba PCR

Un español repatriado del crucero MV Hondius, actualmente en aislamiento en el Hospital Gómez Ulla, ha arrojado un resultado positivo provisional en su primera prueba PCR. El paciente se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas, a la espera del diagnóstico definitivo que se conocerá en las próximas horas.

Por su parte, los otros 13 pasajeros españoles evacuados han dado negativo en este primer cribado. Cabe recordar que el protocolo de estas pruebas consta de dos muestras, siendo la segunda la que confirma el resultado final.