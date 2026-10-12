Tensión tras el desfile del 12-O: manifestantes ultras irrumpen en la acampada de la Puerta del Sol

Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol

La Policía ha intervenido en la Puerta del Sol de Madrid para intentar desalojar a un grupo de manifestantes ultra con banderas de España que acudió tras el desfile del 12 de Octubre para increpar e insultar a las personas allí acampadas.

La irrupción de este grupo provocó momentos de gran tensión en la plaza, lo que obligó a los acampados a organizar una cadena humana para proteger su perímetro e impedir que los manifestantes lograran entrar en el recinto.

A pesar de los enfrentamientos y del ambiente crispado vivido tras el acto central de la Fiesta Nacional, los portavoces de la protesta han asegurado que mantendrán la acampada y no tienen intención de abandonarla.