Tensión tras el desfile del 12-O: manifestantes ultras irrumpen en la acampada de la Puerta del Sol

CONFRONTACIÓN

Varias personas procedentes del desfile del 12 de Octubre y manifestantes ultras provocan momentos de tensión en la Puerta del Sol al increpar a la acampada, obligando a intervenir a la Policía

La Región
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Publicado: 12 oct 2026 - 14:04 Actualizado: 12 oct 2026 - 14:35
Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol
Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol | Europa Press

La Policía ha intervenido en la Puerta del Sol de Madrid para intentar desalojar a un grupo de manifestantes ultra con banderas de España que acudió tras el desfile del 12 de Octubre para increpar e insultar a las personas allí acampadas.

La irrupción de este grupo provocó momentos de gran tensión en la plaza, lo que obligó a los acampados a organizar una cadena humana para proteger su perímetro e impedir que los manifestantes lograran entrar en el recinto.

A pesar de los enfrentamientos y del ambiente crispado vivido tras el acto central de la Fiesta Nacional, los portavoces de la protesta han asegurado que mantendrán la acampada y no tienen intención de abandonarla.

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