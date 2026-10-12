Galería | El desfile del 12 de octubre por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes

Repaso en imágenes a la jornada del 12 de octubre por el Día de la Fiesta Nacional en Madrid, un desfile militar presidido por los Reyes y la princesa Leonor

Madrid ha vuelto a convertirse en el centro de las celebraciones con motivo del Día de la Fiesta Nacional. La tradicional marcha militar ha reunido a miles de ciudadanos en las calles de la capital para presenciar el recorrido de las diferentes unidades terrestres y aéreas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

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El acto, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, ha dejado imágenes espectaculares del despliegue militar, el paso de las tropas y los instantes institucionales previos al arranque de la ceremonia.