Un terremoto de 4,1 grados de magnitud con epicentro en Librilla sacude Murcia
SEÍSMO
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) determinó que el seísmo comenzó a las 11:59 de este domingo. El epicentro se situó a 5 kilómetros de profundamente y no consta se hayan producido daños
Un terremoto de 4,1 grados de magnitud, con epicentro en el municipio de Librilla, se ha dejado sentir este mediodía de domingo en parte de la Región de Murcia, según informan fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En concreto, según informa en su página web el citado instituto, el seísmo se ha producido, a las 11.59 horas, a cinco kilómetros de profundidad en el municipio de Librilla. No consta que se hayan producido daños.
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