Un terremoto de magnitud 4,1 sacude el "Volcán de Enmedio" entre Gran Canaria y Tenerife

El 'Volcán de Enmedio' registra un terremoto de magnitud 4.1 que fue sentido en Gran Canaria y Tenerife

El volcán submarino situado entre Gran Canaria y Tenerife, conocido como "Volcán de Enmedio", registró a las 12.26 horas de este jueves un terremoto de magnitud 4,1 mbLg que fue sentido en múltiples zonas de ambas islas capitalinas.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional, el movimiento sísmico se produjo a una profundidad aproximada de diez kilómetros.

El temblor fue percibido en numerosos núcleos poblacionales con una intensidad máxima de III, especialmente en el noroeste y las zonas de cumbre de Gran Canaria, así como en el sur, el este y el área metropolitana de Tenerife.

Por el momento, no se han registrado daños personales ni materiales derivados del seísmo, aunque el evento ha sido ampliamente notado por la población de ambas islas.