Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Lisboa y recomienda extremar precauciones

Ubicación aproximada del terremoto de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter registrado cerca de la capital de Portugal, Lisboa.

Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter sacudió este jueves la capital de Portugal, Lisboa, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas ni daños materiales.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) informó que el epicentro se situó cerca de la localidad de Alenquer, entre Lisboa y Santarém, con el hipocentro a unos 15 kilómetros de profundidad. El temblor se produjo a las 12:14 horas, a cuatro kilómetros al oeste-noroeste de Alenquer.

El sismo se percibió en varios municipios del distrito de Lisboa y zonas cercanas, incluidos Loures, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Almada y Barreiro, así como en áreas de los distritos de Leiria, Santarém y Coimbra, con intensidad máxima de IV/V en la escala de Mercalli en Loures.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) confirmó que no hay informes de daños y recomendó a la población extremar las precauciones, especialmente en zonas con estructuras debilitadas o terrenos inestables.

Los residentes de Lisboa aseguraron haber sentido el seísmo, y las autoridades mantienen la vigilancia y el seguimiento de la situación.