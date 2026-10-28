Un testigo relata el "choque fortísimo" entre el AVE y el Iryo tras el brutal impacto: "Saltó por los aires"

Una de las imágenes del Iryo junto a las frases de uno de los testigos.

Un testigo ha descrito el "choque fortísimo" entre un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, cuyo fuselaje, según su relato, "salió despedido" de un lado a otro. El accidente ferroviario se ha producido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles en la provincia de Toledo y ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna, que viajaba en uno de los últimos vagones del AVE, ha relatado en "Capital Radio" la violencia del impacto. Según ha explicado, sintió el golpe como si lo hubiera tenido "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha señalado, antes de describir cómo el fuselaje del Iryo "salió despedido" de un lado a otro.

Los primeros indicios del accidente apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado por detrás al tren Iryo, lo que habría provocado el descarrilamiento de dos vagones de este último. Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes, aunque las causas del siniestro todavía deberán esclarecerse.

El accidente se ha registrado a las 8,54 horas en el entorno de Urda, Mora y Orgaz, en la provincia de Toledo. Adif ha situado la incidencia en el punto kilométrico 118, en un tramo por el que circulaban ambos trenes, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Amplio dispositivo de emergencias en la zona

Tras el accidente, se ha desplegado un dispositivo de emergencia en el que participan bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varias localidades cercanas, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de UVI.

Tanto personal de Adif como de Renfe se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para atender la incidencia y colaborar en las actuaciones necesarias.

Interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Renfe ha confirmado el accidente ferroviario a través de su cuenta oficial en X y ha informado de la interrupción de la circulación en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado cambios y anulaciones de billetes para los viajeros afectados por el corte de la línea.

Por su parte, Adif había informado inicialmente de un "alcance" entre dos trenes de alta velocidad como motivo de la interrupción del servicio. Las circunstancias exactas de la colisión continúan pendientes de esclarecerse.