Un tiroteo mortal deja una víctima en el hospital Joan XXIII de Tarragona durante la madrugada

Un hombre ha muerto tiroteado durante la madrugada de este jueves en el hospital Joan XXIII de Tarragona, en un suceso que la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha calificado de "inusual y extraño". La responsable sanitaria ha defendido los protocolos de seguridad del centro, aunque ha reconocido que todavía se desconoce por qué entrada accedió al hospital la persona armada.

En declaraciones a los medios a las puertas del centro hospitalario, Pané ha explicado que, alrededor de las 3,00 horas, el servicio de seguridad estaba operativo y contaba con dos vigilantes. Sin embargo, ambos se encontraban atendiendo otro servicio, cuya posible relación con el tiroteo está siendo investigada por los Mossos d'Esquadra.

La consellera ha señalado que aún no se ha podido determinar cómo entró la persona armada en el hospital. Como ejemplo, ha explicado que, si hubiera accedido por Urgencias, podría haber llegado a las plantas superiores, ya que las comunicaciones verticales del edificio permanecen abiertas para facilitar el traslado de pacientes entre las distintas áreas.

Los Mossos investigan el tiroteo

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Según ha indicado Pané, las actuaciones permanecen bajo secreto, mientras que el hospital ha facilitado a los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) las imágenes de las cámaras de vigilancia para ayudar a reconstruir lo sucedido. La mujer de la víctima se encontraba presente en el momento de los hechos y ha recibido atención médica y psicológica en el servicio de Urgencias del hospital.

Asimismo, los profesionales sanitarios que trabajaban durante el turno de noche y que presenciaron el tiroteo han recibido apoyo psicológico por parte de los equipos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y del propio centro hospitalario. Por el momento, la investigación continúa abierta para determinar cómo se produjo el ataque y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del hombre.