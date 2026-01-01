Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este miércoles el inicio del procedimiento de reforma del Reglamento del Sector Ferroviario con el objetivo de evitar la aplicación inmediata de mayores indemnizaciones por retrasos en Renfe, medida que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

La subida de las compensaciones es fruto de una enmienda impulsada por el PP en el Senado, incluida en la recientemente aprobada Ley de Movilidad Sostenible, que introduce una nueva política de indemnizaciones por incumplimiento de la calidad del servicio ferroviario. Esta norma, según explican desde el Ministerio, solo afecta a Renfe y no a sus competidoras, lo que generó dudas jurídicas sobre su obligatoriedad.

Según el análisis de la Abogacía del Estado, Renfe no tiene obligación de aplicar la medida de forma inmediata, y su implementación requiere un desarrollo normativo complementario o la modificación del reglamento vigente. Mientras se completa este trámite administrativo, las indemnizaciones seguirán funcionando con las mismas condiciones actuales.

El ministro Óscar Puente explicó que la medida solo aplicaría a Renfe, lo que podría generar situaciones paradójicas, como retrasos causados por trenes de competidores que afecten a Renfe, obligando únicamente a esta a compensar a sus pasajeros. El procedimiento de reforma se inicia para garantizar que la aplicación de la ley sea legal y equitativa para todos los operadores ferroviarios.