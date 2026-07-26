Hasta 16 municipios y barrios y 15.000 personas desalojadas por el incendio de la Vall d`Uixó, en Castellón

Llamas se acercan a una casa a causa de un incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en Vall d'Uixó, Castellón, Comunidad Valenciana (España)

Un total de 16 municipios y barrios han sido desalojados y alrededor de 15.000 personas evacuadas a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los municipios desalojados a causa de este fuego, que ha penetrado en el parque natural de la Serra d'Espadà, son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, urbanizaciones de Betxí y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, están confinados los municipios de Betxí y la Vall d'Uixó.

Un fuego "fuera de capacidad de extinción" y amplio despliegue

En estos momentos, el fuego está "fuera de capacidad de extinción", señalan los Bomberos de la Diputación de Castellón, que insisten en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio y hacen un llamamiento a seguir las indicaciones de seguridad.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, desplazado al Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ha explicado que durante la tarde han participado en las labores de extinción más de 300 efectivos y 14 medios aéreos, con un perímetro que alcanza unos 21 kilómetros.

En concreto, los trabajos cuentan sobre el terreno con Bomberos Forestales de la Generalitat, del Consorcio Provincial de Castellón, del Ayuntamiento de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Policía de la Generalitat. Desde el Servicio de Emergencias Sanitarias se han movilizado unidades del SAMU, SVB, transporte asistido y apoyo logístico.

Llamada a la evacuación prioritaria y salvaguarda de vidas

En el puesto de mando también se encuentra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha enfatizado la "total colaboración y cooperación" del Gobierno central tras la solicitud de la UME.

Morant ha subrayado que las prioridades son la lucha contra un incendio "absolutamente descontrolado" y "salvaguardar la vida de las personas". Por ello, ha enviado un mensaje rotundo a la ciudadanía: "Por favor, hagan caso de estas instrucciones de evacuación", destacando que la Guardia Civil está comprobando y evacuando "casa por casa" a unas 15.000 personas.

Investigación del Seprona y evolución técnica del incendio

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que el Seprona está investigando las causas del fuego, sin que por ahora haya personas identificadas. Bernabé ha detallado el refuerzo de la UME, medios aéreos del Miteco y agentes extraordinarios de la Guardia Civil procedentes de Tarragona y Alicante.

El director de Extinción, Fernando Pérez, ha relatado que tras controlar un primer conato en la Vall d'Uixó, se originaron otros focos a unos 500-600 metros. La formación de una columna convectiva provocó el salto de carreteras hacia Tales y Artana, lanzando numerosas pavesas de un valle a otro.

Los dos flancos que más preocupan se dirigen hacia el interior de la Serra d'Espadà y la zona de Onda y Tales. Durante la noche, alrededor de 350 efectivos continúan en las labores de extinción tras la retirada de los medios aéreos. Hasta el PMA también se han desplazado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.