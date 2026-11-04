Tres personas mueren atrapadas en una fosa de purines en una explotación ganadera de Navarra

Tres personas han muerto este miércoles en un accidente laboral en una instalación ganadera de Pitillas (Navarra), según ha informado SOS Navarra. El suceso se produjo en El Salobrar, donde las víctimas quedaron atrapadas en el interior de una fosa de purines con una atmósfera baja en oxígeno.

La emergencia se recibió a las 12,16 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del parque de Tafalla y del Grupo de Rescate Técnico, además de un equipo médico y una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA).

El dispositivo también contó con la intervención de dos helicópteros, uno medicalizado y otro de rescate, así como agentes de la Policía Foral de la Comisaría de Tafalla. Además, se movilizó a una psicóloga de emergencias.

Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por la vida de las tres personas, tres varones de 61, 37 y 33 años, que han fallecido en el lugar. Los cuerpos de las personas fallecidas serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde les será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.