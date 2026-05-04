Tres muertos por un posible brote de hantavirus en un crucero rumbo a Canarias: qué es y por qué preocupa

Un posible brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que tenía como destino final Canarias, ha dejado al menos tres personas fallecidas y varios casos sospechosos, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. El barco había partido desde Ushuaia (Argentina) y realizaba una travesía por el Atlántico con escala en Cabo Verde antes de llegar al archipiélago.

El organismo internacional ha señalado que hay un caso confirmado en laboratorio y al menos cinco sospechosos, mientras que uno de los afectados permanece ingresado en estado grave en Sudáfrica. La situación ha activado una respuesta sanitaria internacional, con investigaciones en marcha y coordinación entre países para controlar el posible brote antes de la llegada del buque a Canarias.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus es una enfermedad viral poco frecuente pero potencialmente grave que se transmite principalmente por el contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. La infección suele producirse al inhalar partículas contaminadas en espacios cerrados.

En sus primeras fases, provoca síntomas similares a una gripe: fiebre, dolores musculares, cansancio, náuseas o vómitos. Sin embargo, en los casos más graves puede evolucionar hacia un síndrome pulmonar, con dificultad respiratoria severa, acumulación de líquido en los pulmones y riesgo vital.

Aunque es raro, las autoridades sanitarias advierten de que también puede haber transmisión entre personas, lo que aumenta la preocupación en entornos como un crucero, donde conviven numerosos pasajeros en espacios reducidos.

Investigación en marcha y medidas sanitarias

La OMS ha indicado que el barco se encuentra bajo seguimiento epidemiológico, con atención médica a pasajeros y tripulación, y que se están realizando nuevos análisis para confirmar el alcance del brote. Además, se trabaja en la evacuación de personas con síntomas y en la evaluación del riesgo sanitario para el resto del pasaje.

El caso ha generado especial inquietud por el hecho de que el crucero se dirigía a Canarias, lo que ha obligado a extremar la vigilancia para evitar la propagación del virus a su llegada. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el origen del contagio y el alcance real de la infección a bordo.