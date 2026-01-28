Nueva convocatoria en el CHUO del ensayo Sincigal

El Sergas vuelve a llamar a voluntarios para participar en el ensayo clínico Sincigal, que busca comprobar la eficiencia de la vacuna Abrysvo para combatir el virus respiratorio sincitial, mediante una nueva convocatoria extraordinaria que tendrá lugar en los catorce hospitales de Galicia durante este fin de semana.

Miles de ourensanos ya recibieron en la jornada de ayer un SMS en el que solicitan su participación en el CHUO durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

El punto de vacunación se habilitará en la planta 0 del nuevo edificio de hospitalización, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas durante ambas jornadas.

Hasta el momento más de 4.000 personas han recibido la vacuna en la provincia. Además de la convocatoria extraordinaria, los ourensanos podrán seguir participando en los 51 centros de salud adheridos al programa, a los que se puede acudir de lunes a viernes sin cita previa.