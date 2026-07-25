Sánchez aboga por un Pacto de Estado contra la emergencia climática ante la crisis de los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha calificado de crítica la evolución de los fuegos forestales en el país tras confirmar que la superficie calcinada en lo que va de 2026 alcanza ya las 130.000 hectáreas. El balance lo ha ofrecido este sábado durante su visita al puesto de mando del incendio que azota la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, donde se ha sumado a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias. Solo durante esta última jornada, el fuego ha sumado más de 5.000 hectáreas a la cuenta global.

Con estos datos, Sánchez ha puesto de relieve que el impacto del fuego en los siete primeros meses del año desborda con creces la media anual del último decenio, fijada en las 100.000 hectáreas. Ante este panorama, ha advertido del riesgo que entraña encarar lo que resta de época estival y un mes de septiembre históricamente delicado, lo que demuestra, a su juicio, que el avance de la crisis climática se está acelerando.

Para combatir una realidad que, según indicó, sobrepasa las proyecciones de los propios científicos, el presidente ha reiterado su llamamiento para alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática. Asimismo, ha apremiado a todas las instituciones públicas a alinearse con la evidencia científica para multiplicar el trabajo de prevención, la capacidad de respuesta operativa y la concienciación de la sociedad ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y dañinos.