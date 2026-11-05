La UCO despliega una nueva operación por una pieza secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan a cabo una operación desde primera hora de la mañana de este jueves relacionada con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Por el momento no ha trascendido a qué personas afectan estas diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, si bien se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, Ismael Moreno, acordara ayer, miércoles, la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe policial del que, por ahora, tampoco se conoce el contenido.

El instructor indaga en el marco de la causa en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

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La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de prisión —Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro—, aunque permitió al empresario no ingresar en la cárcel por su colaboración judicial y con la condición de no reincidir.

Moreno también investiga presuntos amaños en obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una vertiente que continúa bajo secreto de sumario.